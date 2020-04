“Notizia tremenda, non trovo le parole”. Paola Ferrari sconvolta da un lutto improvviso

La Rai e gran parte dei telespettatori sportivi sta piangendo in queste ore per la scomparsa dell’amato giornalista Franco Lauro, volto storico della Rai, per anni protagonista di programmi come Domenica Sprint, La Domenica Sportiva e 90° Minuto. Lauro aveva solo 58 anni e, secondo le prime ipotesi, pare sia morto a causa di un infarto.

Franco Lauro è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Roma, nel quale sono arrivati immediatamente sia i sanitari del 118 che le forze dell'ordine, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di personaggi del mondo della televisione, come quello della collega Paola Ferrari che, come scopriamo da Fanpage, ha scritto: "Ho appena ricevuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiano condiviso così tante avventure. Non posso crederci! Le parole non le trovo in questo momento…".



















Oltre a Paola Ferrari, a ricordare Franco Lauro sui social nelle ultime ore è stato anche un altro suo collega, ossia Massimo Caputi il quale, come apprendiamo sempre dalla testata giornalistica citata nel paragrafo precedente, ha scritto: "Ho appena saputo della scomparsa di Franco Lauro… sono senza parole!".















E ancora: "Esperto e appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano molti ricordi, uno su tutti: l'inizio insieme in radio nel lontano 1985. Caputi ha poi concluso il suo post aggiungendo: "Ciao caro Franco, riposa in pace".











Come apprendiamo invece da RaiNews, il ritrovamento del corpo senza vita di Franco Lauro nella sua casa di Roma pare sia avvenuto in seguito alla segnalazione di una donna che ha allarmato i carabinieri, non avendo sue notizie da diversi giorni. In tantissimi, vip e non, si sono rivoltati sui social per rendere omaggio a grande giornalista che fu e per gli amici, a un formidabile uomo.

