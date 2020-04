Pechino Express, ecco chi ha vinto il reality di Costantino Della Gherardesca. Pubblico senza parole

Anche Pechino Express 2020 e udite udite, hanno vinto Le Collegiali! Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno sbaragliato un’agguerritissima concorrenza e hanno portato a casa la vittoria. Dopo essere sbocciate nella seconda parte del programma, le Collegiali si sono rivelate pericolose per i Wedding Planner e le altre coppie che puntavano alla vittoria. La finale ha visto protagoniste tre coppie: i Wedding Planner composti da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi; le Top composte da Ema Kovac e Dayane Mello; le Collegiali composte da Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Poi lo sappiamo tutti, a Pechino Express vengono registrati più finali e le coppie durante le registrazioni non sanno chi ha vinto. Hanno scoperto tutto stasera insieme al pubblico grazie al montaggio delle scene, per cui possiamo immaginare l'adrenalina e l'ansia di Enzo Miccio per tutti questi mesi di attesa! Ma ci sono altre curiosità sulla finale di Pechino Express 2020.



















Costantino lo ha dichiarato a inizio puntata: questa è la finale più al femminile della storia di Pechino Express. Enzo Miccio infatti era l'unico uomo! C'è stato un altro record: i Wedding Planner non sono mai arrivati oltre il secondo posto. Quindi sempre primi o secondi, mai dal terzo posto in giù. Veniamo alla gara, Enzo e Carolina – che oggi hanno rivelato tutto su cosa è successo con Kitae! – sono partiti fortissimi come sempre. Per le coppie c'è stata anche una serata di svago con tre italiani che vivono e hanno successo in Corea: Cristina Confalonieri, Marco Seoul Mafia e Alberto Mondi.























Sono loro che hanno guidato le coppie alla scoperta della Corea, tra movida svago e centri benessere. Una serie di missioni ha determinato la coppia terza classificata. Dopo colazioni all'italiana offerte ai coreani di fretta, mangiare con le bacchette e preparare una specialità coreana con le alghe, a classificarsi al terzo posto sono state le Top.



Le Collegiali sono arrivate prime e hanno avuto un vantaggio; naturalmente i Wedding Planner sono arrivati secondi e hanno proseguito la gara. Le due coppie super finaliste hanno preparato una coreografia kpop e in palio c’erano cinque minuti di vantaggio sul passaggio successivo. Neanche a dirlo, a vincere sono stati Enzo e Caro e subito le coppie sono partite spedite verso l’ultimo tappeto rosso, dove le Collegiali hanno vinto. Nicole e Jennifer sono state poi raggiunte da tante persone che hanno festeggiato con loro. Enzo Miccio invece si è abbandonato a un pianto, forse liberatorio.

