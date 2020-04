Flavio Insinna, una super novità per l’amato conduttore Rai: la conferma

Novità in arrivo per il popolare conduttore Rai Flavio Insinna. A causa della malattia contagiosa, non andrà in onda quest’anno la competizione europea di canto ‘Eurovision Song Contest’, dove avremmo dovuto ammirare l’artista Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con la canzone ‘Fai rumore’. Al posto di questo programma sarà trasmesso lo ‘Europe Shine a Light’, che sarà dunque presentato da lui. L’inizio della trasmissione è previsto per il prossimo 16 maggio.

L’organizzazione straniera della sfida canora ha coinvolto i cantanti selezionati in una trasmissione che sarà condotta da Chantal Janzen, Jan Smit ed Edsilia Rombley. Questi dovranno quindi concentrarsi sulla conduzione del formato originario. In questa serata, che si prospetterà molto emozionante, potremo apprezzare l’artista tarantino, anche se non sarà decretato alcun vincitore. Flavio non lavorerà da solo, ma avrà un collaboratore di tutto rispetto. (Continua dopo la foto)



















Lo ‘Europe Shine a Light’ avrà come spalla di Insinna il conduttore radiofonico e televisivo Federico Russo. Mentre per quanto riguarda la radio, al lavoro ci saranno Gino Castaldo ed Ema Stokholma. Non avremo quindi la classica gara che poi permetterà di eleggere il vincitore, ma potremo ascoltare la musica di Diodato che si collegherà via web. Al termine della sua esibizione, canterà anche ‘Love Shine a Light’ dei Katrina and The Waves assieme agli altri colleghi. (Continua dopo la foto)























Nel frattempo, uno dei volti più noti della televisione pubblica italiana continua ad essere visto su Rai 1 grazie alle repliche del programma ‘L’Eredità’. Nella serata di ieri, lunedì 13 aprile, è intervenuto lasciando un messaggio di auguri per Pasquetta: “Questa è la prima volta che stiamo insieme così, in questo modo particolare, ma è fondamentale, in questo momento, stare insieme distanti, per noi e per le persone che amiamo”, ha dunque dichiarato. (Continua dopo la foto)

Insinna ha detto ancora: “Dal latino “insimul”. Ma, lo sapete meglio di me, le parole per fortuna si mischiano, si incrociano. Dentro c’è anche “semel”, che vuol dire “una volta”, ma anche “una prima volta””. Sul finire della sua comunicazione, ha invitato tutti gli italiani a ringraziare coloro che si stanno battendo affinché il male del momento possa essere sconfitto il più presto possibile. Questa la sua chiosa finale: “Facciamo questo, diciamo grazie tutti insieme. Buona serata”.

Dopo il GF Vip Adriana Volpe rompe il silenzio: le parole sul grave lutto che l’ha colpita