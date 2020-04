“Il Paradiso delle Signore”, brutte notizie per i fan della fiction: la costretta decisione Rai

I colpi di scena non mancano mai per una serie di successo come Il Paradiso delle Signore. In onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la daily soap ambientata negli anni Sessanta è arrivata alla quarta edizione e ha riscosso un grande successo di pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propria soap opera.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) è tornato in televisione con un nutrito gruppo di attori: Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano e Neva Leoni). Il Paradiso delle Signore fa da traino a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e in questi mesi ha riscosso un ottimo successo in fatto di ascolti. La quarta stagione è ambientata nel biennio 1960-1961. I nuovi protagonisti sono Marina Fiore, Angela Barbieri, Laura Parisi, Marcello Barbieri, Rocco Amato, Patrizia Vega, Ludovica Brancia di Montalto, Flavia Brancia di Montalto, Achille Ravasi e Armando Ferraris e come sempre la location è "Il Paradiso delle Signore".



















Tra gli avvenimenti più importanti il rapporto tra Salvatore e Gabriella conosce un periodo di crisi, Federico Cattaneo, dopo un incidente, non potrà più camminare, Luciano scopre che Federico non è suo figlio, Marta e Vittorio scoprono che non potranno avere figli, Umberto Guarnieri ha una relazione in contemporanea sia con Adelaide che con Flavia, Angela ritrova suo figlio Matteo dopo tanto tempo e Achille Ravasi sposa, nonostante le proteste dei Guarnieri, Adelaide.















Grandi risultati in fatto di ascolti per la fiction ispirata dall'undicesimo romanzo dello scrittore francese Émile Zola. Ma per i fan arriva una brutta notizia, a causa dell'emergenza sanitaria che sta interessando l'Italia è prevista la chiusura anticipata. Impossibile per la troupe girare gli episodi nuovi durante l'emergenza sanitaria e per questo motivo l'ultima puntata della nuova stagione andrà in onda venerdì 24 aprile.









“L’attività di scrittura della nuova serie per la stagione 2020-2021 non si è mai interrotta, trasformando le riunioni degli autori in interminabili incontri virtuali sulle piattaforme digitali – ha spiegato il produttore a La Repubblica – Appena stabilita la data di inizio delle riprese della nuova serie, saremo in grado di finalizzare il lavoro di scrittura che si sta compiendo e organizzarlo in modo di essere in perfetta sintonia con la vita di oggi”.

