“Queste cose…”. Arriva la soffiata bomba su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: cosa è successo davvero nella casa

A meno di una settimana dalla fine dell’edizione numero quattro del Grande Fratello Vip, la storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro torna a accendere gli animi. A accendere la luce non è stato nessuno dei due, piuttosto una ex coinquilina: Rita Rusic che, come al solito non avuto peli sulla lingua.

Nella sua breve permanenza all'interno della casa infatti, la Rusic si è fatta apprezzare per i suoi modi schietti e per non averle certo mandate a dire a nessuno. Così stavolta: durante una diretta con Licia Nunez, ha svelato un particolare sulla storia tra la sua amica Clizia Incorvaia e il figlio di Eleonora Giorgi, Paolo Rusic. In questo momento i due stanno vivendo una quarantena separata, Clizia Incorvaia è in Sicilia. Paolo è rimasto a Roma.



















A quanto pare la coppia sarebbe più unita che mai. Quotidianamente si tiene in contatto attraverso lunghe videochiamate. Paolo vorrebbe raggiungerla. Clizia Incorvaia anche ma, come tutti, sarà costretta ad aspettare prima di muoversi da casa. Aspetterà . Anche se la Rusic ha detto che si è subito creato un "senso di insoddisfazione" perché i due piccioncini non hanno potuto passare del tempo insieme dopo la finale che ha visto Paolo classificarsi al secondo posto.















Recentemente Clizia Incorvaia ha frenato i fan e oggi, attraverso una diretta con Licia Nunez, Rita Rusic ha raccontato qualcosa di più sulla seguitissima coppia del Gf: "Clizia attualmente si trova in Sicilia ad aspettare Paolo. Vorrebbe volare via, magari per mezzo del'etere o con un'astronave. Forse potrà raggiungerlo a maggio. Non vedono l'ora di incontrarsi. Queste cose tirate ti lasciano un certo senso di insoddisfazione. Sono due adulti e, dopo i baci, avrebbe dovuto esserci qualcos'altro…".











A seguire la diretta, Zequila (che ci è andato giù pesante con Patrick) che ha mandato cuoricini a entrambe le ex gieffine, che però non hanno parlato di lui… Oltre ad aver fatto quella confessione su Clizia e Paolo, la Rusic ha voluto dire qualcosa su Antonella Elia: "Io sono stata adorabile con lei. Ho visto questa ragazza, con questo fuoco e ho cercato di capirla. Ho cercato di assecondarla, ma poi mi ha nominato. Una beffa!"

