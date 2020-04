“Ho sbagliato”. Raffaella Mennoia, dolore e tristezza nella sue parole: per anni era rimasta in silenzio

Dopo aver annunciato il ritorno in Tv di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sia è lasciata andare a una lungo sfogo. L’ultimo post pubblicato da Raffaella Mennoia su Instagram non riguarda, infatti, la trasmissione di cui è apprezzata autrice ma la propria vita, ed è una sorta di sfogo che è stato apprezzato da molti, visto che l’autrice del programma di Canale 5 si è lasciata andare a una riflessione profonda e condivisibile.

“Che cosa mi sta insegnando questo periodo – queste le sue parole a commento della foto che abbiamo condiviso a fine post –? Molto più di quanto non speravo… ho capito che ho dimenticato troppo a lungo il mio coraggio e per troppo sono stata accecata dalla parole di altri…”. A cos’abbia voluto fare riferimento la Mennoia non lo sappiamo: c’è senz’altro di mezzo la sua vita ma Raffaella è un tipo molto riservato e non sappiamo tanto sul suo conto. Continua dopo la foto



















Lo sfogo della Mennoia continua con parole ancor più chiare: “Proprio io – ha scritto l’autrice – che ho sempre sbagliato da sola prendendomene le conseguenze… Mi sto ricordando meglio di me stessa e che le mie vittorie più importanti e di crescita le ho avute spesso perdendo… Accetto quello che ero ma per fortuna si cambia”. Continua dopo la foto















A risponderle, un ex tronista di Uomini e Donne, Leonardo Greco, appena guarito dal Covid-19: “E già… dicono che non basta solo nascere… ma nella vita è fondamentale rinascere… E io come tanti lo stiamo facendo… chi per la prima volta e chi per l’ennesima…”.“Forse – ha commentato Raffaella – è l’unico modo che abbiamo…”. Continua dopo la foto











“Sì, vero… ma ora voglio scrivere il capito più bello della mia vita”. L’entusiasmo di Leonardo è quello di chi vuole ricominciare davvero: il riferimento è chiaramente al Coronavirus che gli ha fatto passare un periodo bruttissimo e che lo avrà senz’altro spinto a cambiare prospettiva di vita.

Ti potrebbe interessare: “Cancellato!”. Per Giovanni Ciacci una botta senza precedenti, il conduttore per ora non commenta