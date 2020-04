“Cancellato!”. Per Giovanni Ciacci una botta senza precedenti, il conduttore per ora non commenta

La nuova avventura di Giovanni Ciacci non è andata come sperato. A quanto riporta il settimanale Vero infatti, Vite da copertina, il programma in onda su TV8 che il conduttore guida da settembre al fianco di Elenoire Casalegno non sarà riconfermato dalla rete. Il motivo è presto detto: il contenitore, che mescola gossip, costume e attualità, non ha raggiunto i risultati sperati. Puntata dopo puntata gli ascolti sono calati e l’esperimento non ha soddisfatto il network.

Al momento si tratta solo di una voce tutta da confermare ma, nonostante l’emergenza Coronavirus, per i dirigenti televisivi è già tempo di pensare alla prossima stagione televisiva.“Stando ad insistenti voci di corridoio, Vite da copertina, il programma guidato da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci, potrebbe non essere confermato nel palinsesto di TV8. Tra le ragioni, a quanto pare, gli ascolti inferiori rispetto alle aspettative della rete. La bionda presentatrice e il simpatico collega sapranno certo rifarsi”, si legge sull’ultimo numero del settimanale Vero. Continua dopo la foto



















Per il programma di TV8 Giovanni Ciacci ha detto addio a Detto Fatto, il factual show che gli ha regalato la grande popolarità. A quanto pare però, come ammesso dal diretto interessato in un’intervista, dietro questo addio si nascondevano anche dei dissidi con la produzione e con la nuova conduttrice Bianca Guaccero. Continua dopo la foto















Giovanni Ciacci è nato a Siena l’11 marzo 1971. Da piccolo si è trasferito nella capitale anche se è rimasto molto legato alla sua terra natia. L’esordio di Ciacci come costumista avviene grazie a Valeria Marini. Cura la sua immagine durante show Saluti e baci della compagnia del Bagaglino. Successivamente viene scelto da famosi fotografi e registi per tra i quali Bigas Luna, Helmut Newthon Giorgio Albertazzi e Gianpaolo Barbieri. Continua dopo la foto











Da questo momento in poi la sua carriera prende il volo e diventa l’uomo di fiducia per l’immagine di personaggi come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo. Ha partecipato come costumista a ben 8 edizioni del Festival di Sanremo, curando il look di moltissimi personaggi famosi. Si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2013 quando partecipa al programma pomeridiano di Rai 2 Detto Fatto, condotto da Caterina Balivo. L’anno successivo viene scelto come uno dei concorrenti del programma del sabato sera di Rai 1: Ballando con le Stelle.

Ti potrebbe interessare: “Già 18 anni”. Alex Baroni, nel giorno dell’anniversario l’omaggio che spacca il cuore