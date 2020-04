“È una cosa che dovremmo affrontare”. Tiziano Ferro, la richiesta del cantante arriva in diretta da Fabio Fazio

Una puntata imperdibile quella di “Che tempo che fa”. Tra i tanti ospiti in collegamento tv, proprio da da Los Angeles, Fabio Fazio ha lasciato che Tiziano Ferro conquistasse la scena, L’esibizione del cantante ha avuto lo scopo di donare ritmo a tutti i telespettatori che anche il giorno di Pasqua hanno giustamente rispettato le restrizioni, rimanendo a casa. Con il brano “Il Conforto”, Tiziano Ferro ha aggiunto anche una riflessione importante per questo delicato momento.

"Al momento siamo bloccati, non sappiamo se si faranno i concerti, abbiamo bisogno di risposte, lo dobbiamo a coloro che comprano i biglietti e ai lavoratori". Il disorientamento e la confusione coinvolgono anche il mondo della musica. Di fatto non è ancora possibile comprendere quando le attività musicali, dalle esibizioni in tv ai concerti, potranno concretamente riguadagnare uno spazio. Tiziano Ferro ammette di trovarsi, come tutti i cittadini del mondo compresi i musicisti, in una fase molto delicata, in cui è necessario mantenere la calma e la serenità.



















"Come tutti Fabio. Io ho compiuto gli anni il 21 febbraio, ho preso un aereo per tornare qui, il giorno dopo ho aperto gli occhi e il mondo era cambiato. Per fortuna qui in California non hanno ascoltato Trump e quindi le misure sono state adottate in anticipo, forse questo è servito a contenere un po' i numeri". E in merito alle date rimandate del tour: "Ti ringrazio per questa domanda, perché è una cosa che dovremmo affrontare". Il cantante di Latina ha colto la palla al balzo per poter spiegare a tutti la situazione che sta vivendo anche il mondo musicale.















"Attualmente i miei concerti sono ancora in piedi, perché oltre il 3 maggio non ci sono state restrizioni. Io parlo per me, per la mia categoria, perché è l'unica che conosco e per tutti coloro che in migliaia hanno già comprato i biglietti. Noi abbiamo bisogno di sapere se si possono fare concerti, abbiamo bisogno di risposte, ad oggi tecnicamente non sappiamo nulla, e lo dico per i fan che chiedono a me, ma non solo a me, a Vasco, a Cremonini, cosa sarà dei loro biglietti. Lo dobbiamo anche a chi lavora ai concerti per il palco, i tecnici, tutti quanti. Quindi io chiedo al governo delle risposte, ne abbiamo bisogno anche noi".









“In questo momento abbiamo bisogno di una risposta. Non per me, ma per chi ancora sta acquistando dei biglietti. Abbiamo diritto di sapere se si possono o no fare i concerti, noi siamo bloccati. Questo per tutelare il pubblico e i lavoratori più fragili.”@TizianoFerro a #CTCF pic.twitter.com/waMW3dEdzC — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 12, 2020

Tiziano Ferro intrattiene molto spesso i suoi fan attraverso alcune dirette Instagram, durante le quali, spesso su richiesta, il cantante di Latina si riscopre attento a soddisfare le richieste musicali di tanti seguaci. La sensibilità di Tiziano Ferro è nota a tutti e siamo certi che la riflessione che ha regalato durante la diretta con Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’ riaccende la speranza e rafforza gli animi di tutti, perchè si tornerà presto a cantare insieme più forti di prima.

