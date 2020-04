“All’altare”. Giulia Cavaglia, arriva la bomba! Cosa sta succedendo nella vita dell’ex tronista

Giorni duri per tutti. Sono parecchi gli artisti che, sui social, stanno raccontando le loro difficoltà durante questa quarantena che sembra non finire mai. Tra di loro c’è anche Francesco Sole che sembra aver trovato l’amore con Giulia Cavaglia ex tronista di Uomini e Donne.

A testimoniarlo, le dediche d'amore e le foto romantiche hanno letteralmente invaso il profilo di Francesco Sole e di Giulia Cavaglia. Foto, momenti insieme, baci, scatti anche al limite del "bollente"… Ora però lo scrittore ha deciso di regalare alla Cavaglia una dedica che, per quanto semplice, ben esprime il sentimento di molti. Sole ha infatti postato una foto di lui e Giulia con davanti un post-it con un messaggio. Il format che lo ha reso celebre insomma. Sul foglietto di carta c'è la scritta "La prima cosa che farò quando tutto questo finirà sarà portati al mare".



















Ma la didascalia che accompagna la foto aggiunge un'ipotesi: "O all'altare?". Certo non è una proposta di matrimonio a tutti gli effetti, ma i due ci scherzano spesso sulla possibilità di sposarsi e sul loro grande amore. Effettivamente la loro storia d'amore, anche se era nata non sotto i migliori auspici, pare andare alla grande.















Giulia e Francesco Sole si erano infatti fidanzati dopo poco che la storia d'amore di lei con il corteggiatore scelto a Uomini e Donne era naufragata. Una situazione che aveva fatto pensare molti e che, soprattutto, ancora oggi desta qualche dubbio e perplessità. Questo anche perché Francesco appariva nelle storie di Giulia anche prima che lei si lasciasse ufficialmente con Manuel e lui pare essersi lasciato scappare che ha iniziato a corteggiarla molto presto.











Molti fan così si erano detti scocciati e innervositi da questa cosa e soprattutto Giulia aveva perso molti followers. In barba a chi però inizialmente pensava che la storia d’amore con Francesco Sole fosse solo per celebrità, i due pare che oggi siano una coppia molto solida e molto innamorata.

