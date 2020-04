“Non so cosa mi aspetta”. UeD, Giovanna Abate spiazza tutti: la tronista ha deciso

Giovanna Abate, una delle protagoniste più diffuse degli ultimi tempi di Uomini e Donne torna a far parlar di sé. Come anticipato da Raffaella Mennoia infatti, il programma simbolo di Maria De Filippi tornerà in video dal 20 aprile con tante novità. Al momento, complice l’incertezza generale, nessuno sa cosa succederà e quali personaggi terranno compagnia agli italiani,

Fatto sta che sarà un format completamente innovativo. E che, senza alcun dubbio, verrà accettato in modo più che positivo da tutti i suoi telespettatori. È proprio per questo motivo che, tramite alcune Instagram Stories condivise sul profilo social ufficiale di Raffaella Mennoia, Giovanna Abate, la giovane e bella tronista romana, ha ammesso di essere molto agitata.



















'Senza assembramenti, stare vicini ma lontani', queste le parole che, in un suo recente post, Raffaella Mennoia aveva scritto per informare tutti i suoi followers ed, ovviamente, sostenitori di Uomini e Donne di stare lavorando per voi. Al momento, nonostante manchi una settimana al ritorno del dating show di Canale 5, non sappiamo come verrà strutturata questa nuova versione del programma. Fatto sta che, in una recente Instagram Stories dell'autrice romana, Giovanna Abate ha ammesso di essere davvero molto agitata per quello che, da lì a poco, le sarebbe successo.















Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, se era l'unica tronista presente nello studio televisivo di Cinecittà e, soprattutto, come continuerà la sua avventura sul trono. Fatto sta l'ex corteggiatrice di Giulio Raselli non si è affatto persa d'animo in questo mese di assenza. 'Manca pochissimo. Finalmente ci potrete rivedere e possiamo ricominciare l'avventura', queste le iniziali parole di Giovanna Abate in queste recenti Instagram Stories che testimoniano il ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne.











Infine, poi, conclude: ‘Non ci siamo persi d’animo. Anzi io sono agitatissima ed emozionata. Non so cosa mi aspetta, l’ho sentito, ma adesso lo vado a provare’. Da come si può chiaramente intendere, la romana no lascia trasparire nulla dalle sue parole. Non ci resta, quindi, che aspettare con ansia il 20 Aprile. In fondo, parliamoci chiaro, non manca così tanto, no?

