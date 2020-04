Mara Venier, tutti hanno notato la sua assenza a Italia Sì. E Marco Liorni è costretto a chiarire

Nella puntata speciale di ‘Italia Sì’ andata in onda nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, la maggioranza dei conduttori ha voluto inviare un videomessaggio per augurare a tutti i telespettatori una serena Pasqua. Ma gli italiani si sono immediatamente accorti di un’assenza abbastanza clamorosa, quella della conduttrice televisiva Mara Venier. Una delle regine incontrastate della Rai non ha quindi optato per questa scelta, ma è stato Marco Liorni a spegnere in anticipo ogni tipo di polemica.

Il presentatore ha innanzitutto voluto dire grazie a tutti coloro che hanno dato vita a questi filmati di auguri. Protagonisti gli altri colleghi di Rai 1, compreso Maurizio Costanzo. Nella registrazione del video, il marito di Maria De Filippi ha dichiarato: “Ciao Marco. Buona Pasqua da un tuo spettatore. Italia Sì, nella sua interezza, ti fa i migliori auguri”. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio i motivi che hanno spinto la Venier a non registrare alcun filmato. (Continua dopo la foto)



















Marco, una volta terminati i vari video, ha fatto un’importante precisazione: “Mara Venier farà gli auguri al pubblico direttamente in tv domani (oggi n.d.r.), essendo in onda con Domenica In”. Dunque, nessun mistero o altro. La donna ha semplicemente rinviato questo messaggio perché ha il desiderio di farlo dal vivo a tutti gli italiani che guarderanno il suo programma. Ma la puntata di ‘Italia Sì’ è stata anche caratterizzata da altre situazioni impreviste. (Continua dopo la foto)























Per un’ora Liorni ha infatti dovuto presentare la trasmissione senza l’ausilio dei quattro saggi in studio. Mauro Coruzzi è intervenuto come suo solito in collegamento da Milano, mentre Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa sono arrivati in ritardo a causa dell’enorme traffico trovato per le vie della capitale Roma. La Dalla Chiesa ha infatti affermato: “Scusate! C’è tanto, tanto traffico, come tutti gli altri giorni. Ma veramente parecchio”. (Continua dopo la foto)

E durante la puntata, poi era scoppiata in lacrime la showgirl Santarelli dopo aver visto alcuni servizi sul lockdown e questa Pasqua triste: “Mi sono commossa, sono un essere umano anch’io e come a tutti nella mente mi rimbomba una domanda, quando finirà tutto questo? Auguro comunque a tutti una buona Pasqua”. Liorni aveva spiegato: “Anche Elena come tanti passerà le feste lontana dai genitori”.

