Vi ricordate Non è la Rai? Impossibile dimenticare il programma cult degli anni ’90 diretto e ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo. Un programma che vedeva protagoniste tantissime teenager che ballavano e cantavano e facevano sognare il pubblico. Quelle ragazzine ormai sono delle donne e molte di loro sono anche diventate famose. Una su tutte Ambra Angiolini, che per un periodo è stata la conduttrice del programma (tra mille polemiche).

Oggi Ambra è una delle attrici italiane più amate ed è anche molto seguita sui social. Oltre ad Ambra, ricordiamo Miriana Trevisan (ultimamente tornata alla ribalta), Laura Freddi, Romina Mondello che è un'altra attrice amatissima. Ebbene, Non è la Rai torna a farci sognare. La notizia che tutti aspettavamo è arrivata. Ma cosa succede? Che novità ci sono? Curiosi di saperlo? Ebbene, Non è la Rai torna. Su Mediaset Extra a partire da lunedì 13 aprile, tutti i lunedì.



















Ovviamente tornano le repliche anche se sarebbe bello che venisse riproposto il programma. Le repliche del programma andate in onda dal 1991 al 1995 andranno in onda partire dalle ore 21 e fino alle 2 di notte. Sarà un ritorno al passato nostalgico che ci farà rivivere la nostra adolescenza. Per quanto sia stato criticato, Non è la Rai è un programma che ha fatto la storia della televisione italiana. E che ha "sfornato" talenti: Alessia Merz, Yvonne Sciò, Antonella Elia, Claudia Gerini, Pamela Petrarolo, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini, per dirne alcuni.















La prima puntata andò in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Palatino a Roma. All'inizio il programma era condotto da Enrica Bonaccorti, poi la conduzione passò a Paolo Bonolis (fu lì che Bonolis conobbe Laura Freddi con la quale ebbe una lunga relazione). A partire dalla seconda stagione, poi, la conduzione fu affidata alle stesse ragazze. Più che altro ad Ambra Angiolini che era la più spigliata.











Il ritorno di Non è la Rai su Mediaset Extra si chiamerà Non è la Rai Night. La rete proporrà le puntate più significative delle edizioni passate. Il programma di Boncompagni non è l’unico che viene proposto in replica. Mediaset propone anche le vecchie puntate di Scherzi e parte e di Tu sì que vales.

