La pandemia in corso ci ha stravolto la vita. Sono settimane che ce ne stiamo in casa e ormai ci sembra di non vedere la luce in fondo al tunnel: le restrizioni vengono prorogate settimana dopo settimana e iniziamo ad accusare non solo fisicamente, ma anche psicologicamente, tutta questa situazione. È vero, le misure stanno funzionando e il merito è di tutti noi che rispettiamo le regole, ma non si può dire che non sia faticoso. Poi con queste belle giornate è veramente un supplizio non poter uscire a fare una passeggiata

o una bella pedalata in bicicletta. La nostra vita è cambiata. E anche quella dei palinsesti televisivi che, dall’inizio dell’emergenza, sono stati stravolti. Tanti programmi sono stati rimandati a data da destinarsi – per esempio Ballando con le stelle e La Corrisa – altri sono stati sospesi come Vieni da me. E siamo tutti in attesa di tornare alla vita di sempre e anche ai soliti programmi. Ma ci vorrà ancora del tempo. Continua a leggere dopo la foto



















Per esempio prima di rivedere Vieni da me, dovremo ancora aspettare. Il programma condotto da Caterina Balivo è stato per il momento sostituito dal programma La vita in diretta prima parte, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano in onda dalle 14 alle 15.40. Il punto è che ci sono alcuni “problemi” con il programma in questione. Stando a quanto riferito da Tv Blog, i dirigenti Rai stanno pensando di cancellare il programma che non sta ottenendo i risultati sperati. Continua a leggere dopo la foto















Mentre La vita in diretta parte seconda è seguitissimo e batte, con i suoi 2 milioni e mezzo di spettatori, anche i numeri di Barbara D’Urso, la prima parte del programma non convince. Il pubblico non lo segue per questo, stando a quel che riporta il sito, i dirigenti Rai starebbero pensando di cancellare la prima parte e sostituirla con delle puntate di Techetechete. Cioè fare ciò che si farà il giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile. Continua a leggere dopo la foto











Certo, Lorella Cuccarini e Alberto Matano non saranno felici della decisione dei vertici Rai (ammesso che sia confermata l’indiscrezione)… Ma La Balivo quando tornerà? Qualcuno dice che potrebbe tornare in onda a maggio, altri parlano di settembre. Ma ancora è presto per dirlo, dipenderà, ovviamente da come evolverà la pandemia. Anche le reti Mediaset hanno accusato l’assenza di Uomini e donne ma pare che Maria De Filippi torni col suo show il 20 aprile.

“Che paura, attenzione!”. La vita in diretta, attimi di tensione in diretta per Lorella Cuccarini