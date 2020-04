“Cancellato!”. Belen Rodriguez, lo smacco di Mediaset. La decisione è arrivata poco fa

Nell’emergenza coronavirus la televisione italiana ha rafforzato la missione di servizio pubblico con un’ampia offerta su reti e piattaforme, per il pubblico di ogni età. Dal 22 febbraio la Rai ha incrementato gli spazi con notizie e aggiornamenti su Rai News24, Tg1, Tg2 e Tg3, anche con edizioni straordinarie. Anche il day time ha riorganizzato il palinsesto: meno intrattenimento e più all’informazione anche in “Storie italiane” e “Vita in diretta” di Rai1 e “I fatti vostri” di Rai2.

E ancora l'approfondimento di "Porta a Porta", su Rai1, "#cartabianca" e "Agorà" su Rai3, "Che tempo che fa" su Rai2. E la rimodulazione o cancellazioni di alcuni programmi come "Vieni da me" di Caterina Balivo, "La prova del cuoco" condotto da Elisa Isoardi, o "Detto Fatto" in onda su Rau Due con Bianca Guaccero.



















Cambiamenti anche a Mediaset. L'azienda di Berlusconi ha cancellato alcuni suoi cavalli come "Uomini e Donne", "Avanti un altro", "Le Iene" e 'Verissimo'. Una decisione obbligata, vista l'impossibilità di registrare i programmi mantenendo le distanze di sicurezza imposta dal governo per evitare l'espandersi dell'epidemia.















Televisione rivoluzionata. La Rai ha previsto la messa in onda di alcune repliche delle fiction più seguite della scorsa stagione: ''Il commissario Montalbano", "L'allieva 2" e ''La compagnia del cigno". Stessa decisione per Mediaset.









In questi giorni era circolata la notizia della messa in onda delle repliche di ‘’Scherzi a parte’’ con Belen Rodriguez, ma c’è stata una retromarcia. Ma all’ultimo, infartti, è stato scelto di trasmettere il film ‘’Puoi baciare lo sposo’’ con protagonisti Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito e Diego Abatantuono.

