L’ex del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ Pamela Barretta è oggi felicemente legata a Enzo Capo, ma continuano le liti a distanza con l’ex partner Stefano Torrese. La donna ha infatti dichiarato: “Siamo sempre noi donne a essere pazze, certo. Dopo aver portato tutte le prove alla redazione non ti hanno più invitato. Non hai preso in giro solo me e il pubblico, ma anche loro. E quindi hanno pensato bene di farti rimanere a casa. Che soddisfazione ho avuto, grande bugiardo”.

E ancora: “Le bugie le hai pagate tutte. Il tuo sogno di fare soldi con Uomini e Donne è svanito, grazie alle tue bugie”. Ma Pamela sta vivendo anche un’altra situazione tutt’altro che bella. Infatti, sta ricevendo dei messaggi di minacce abbastanza gravi. Non ha ancora capito chi sia l’autore, che dallo scorso mese di novembre le sta facendo vivere un incubo. Finora aveva preferito non rivelare pubblicamente la vicenda, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio. (Continua dopo la foto)



















“Da novembre c’è una persona che mi perseguita. Finora ho lasciato sempre perdere, mi sono fatta anche delle risate con i suoi messaggi anche se spesso c’erano calunnie, diffamazione. Però ho lasciato perdere. Questa persona mi ha fatto anche sapere che guarda le mie dirette e le mie storie, quindi è l’unico mezzo per fargli sapere quello che gli voglio dire. Ho lasciato perdere finché non mi sono arrivate le minacce di morte. Ti volevo solo dire che ho dovuto lasciare tutto alla polizia postale”. (Continua dopo la foto)























La Barretta ha detto ancora: “Ti ho già denunciato, spero che la polizia postale scoprirà chi sei prima che tu mi faccia qualcosa”. E, dopo aver registrato altre Instagram stories, pare che lo stalker sia ricomparso: “Vedo che sei super veloce. Ho pubblicato le storie circa dieci minuti fa e hai già visualizzato le storie. E hai pure risposto. Avrai anche un dito veloce, ma non la mente così scaltra e veloce come la mia. Perché speravo proprio questo, che tu guardassi le mie storie”. (Continua dopo la foto)

Pamela ha concluso affermando: “Ora sarà molto più facile arrivare a te”. Qualche giorno fa Enzo Capo ha allontanato le voci di una presunta crisi con Pamela, pubblicando un video romantico con i due insieme. In sottofondo si può ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso, ‘Fidati ancora di me’. Lei ha risposto con una foto dei due e il brano ‘Abbracciame’ di Andrea Sannino.

