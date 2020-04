Bianca Guaccero su tutte le furie per le voci che girano su di lei. Cosa è successo

Per l’ennesima volta Bianca Guaccero è costretta a fare chiarezza e a replicare alle diverse fake news che circolano in rete. Nei giorni scorsi era finita nel mirino per presunti comportamenti irrispettosi nei confronti del comico Gianpaolo Gambi. Alcuni utenti l’avevano accusata di avere un atteggiamento quasi aggressivo nei suoi confronti e lei aveva detto: “Basta! Io e Gianpaolo ci trattiamo male per giocare. Non lo faccio per davvero!”. E anche lui aveva confermato che non ci fossero problemi.

Nelle scorse ore è invece venuta fuori una voce clamorosa riguardante il suo programma ‘Detto Fatto’. Secondo alcuni, sarebbe ormai imminente la chiusura della trasmissione, che non sarà presente nei prossimi palinsesti della Rai. E oggi nella consueta diretta Instagram Bianca non ce l’ha fatta ed è letteralmente esplosa. Da parte della presentatrice tv c’è sempre stata massima trasparenza e anche stavolta ha voluto dire la verità senza fare giri di parole. (Continua dopo la foto)



















La sua smentita è stata a dir poco secca: “Io voglio dirvi solo questo, e poi non torno più sull’argomento. Ne hanno scritte di tutti i colori. Non fidatevi! Quello che scrivono nasce da fantasie oniriche: si svegliano la mattina e decidono di inventare storie. Poi siamo noi che ne rispondiamo. Non vi fidate. Ora è tutto a posto”. Dunque, il ritorno di ‘Detto Fatto’ ci sarà eccome: “Si torna presto, checché ne scrivano!”. Bianca è apparsa molto nervosa e infastidita da queste notizie infondate. (Continua dopo la foto)























A lanciare l’indiscrezione clamorosa sulla cancellazione della trasmissione Rai era stato il settimanale ‘Oggi’, che aveva scritto: “A settembre Rai 2 dovrebbe dire definitivamente addio a Detto Fatto. Lo aveva già deciso il vecchio direttore di Rai 2 Carlo Freccero e anche il nuovo Ludovico Di Meo, è dello stesso parere. Nessuna bocciatura per Bianca Guaccero, volto molto apprezzato dai vertici Rai. La conduttrice dovrebbe essere ricollocata in un nuovo spazio”. (Continua dopo la foto)

Inoltre, la Guaccero e Nicole Rossi in una diretta avevano subito parole sessiste e la conduttrice aveva affermato: “Se io e te dovessimo andare nelle loro case, si farebbero piccoli così”. E l’ospite aveva aggiunto: “Questa è una loro frustrazione che viene riversata su un mondo virtuale che ha comunque un legame con quello reale. Sei o sette mesi fa diversi ragazzi prendevano le mie foto e le caricavano su un sito”.

