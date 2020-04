L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’. Al secondo posto è arrivato Paolo Ciavarro mentre a Sossio Aruta è toccato il terzo gradino del podio. Patrick Ray Pugliese, dato per favorito alla vigilia, è rimasto fuori dal podio, al quarto posto.

La vincitrice, Paola Di Benedetto, ha devoluto l’intero montepremi pari a centomila euro alla Protezione Civile per aiutarla a combattere la pandemia di Coronavirus, che ha condizionato anche la finale del programma condotto da Alfonso Signorini, senza pubblico ma con la trovata degli autori di trasmettere fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)



















Intervisto da Il Giornale, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Ero preoccupato per me, – ha detto il conduttore della quarta edizione del GF Vip – la mia professionalità, la credibilità dell’azienda. Ho stretto i pugni, abbassato la testa e ho iniziato a camminare senza pensare alla cima”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il Grande Fratello Vip venuto fuori dopo l’inizio della pandemia ha tirato fuori il meglio dei concorrenti, che troppo spesso hanno avuto dei comportamenti poco qualificanti all’interno della casa. Questo è piaciuto a Signorini, che al Giornale ha dichiarato: “Abbiamo dovuto scarnificare lo show, senza pubblico, senza essere io presente in studio a Roma, ho fatto leva sui sentimenti, sulle storie delle persone”. (Continua a leggere dopo la foto)









La quarta edizione è stata vinta inaspettatamente da Paola Di Benedetto. Classe 1995, influencer e top model, Paola è nata a Vicenza ed è attualmente legata a Federico Rossi del duo Benji e Fede. In passato ha vissuto una love story con Matteo Gentili, noto calciatore, e con Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez e Teresanna Pugliese. “A dispetto di tutte le previsioni, si è dimostrato ancora una volta che i gusti del grande pubblico non coincidono con quelli dei pochi leoni da tastiera dei social”, ha detto Signorini.

“Non è possibile!”. Maddalena Corvaglia, brutto momento in strada. È successo davanti a lei