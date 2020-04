Valeria Marini grande assente alla finale del Grande Fratello Vip. Mercoledì 8 aprile la showgirl dei baci stellari nonché ex concorrente (per 2 volte) del reality show non era collegata da casa con Alfonso Signorini come tutti i suoi compagni di avventura. Licia Nunez e Antonio Zequila erano in studio a Roma, ma Valeria Marini non era nemmeno lì.

E la sua assenza non è sfuggita: moltissimi telespettatori l'hanno notato durante l'ultima puntata. Proprio lei, che è stata una delle protagoniste più discusse di questa edizione manca all'appuntamento più importante? Così è andata. Ma, almeno ad oggi, non si conosce il motivo. Valeria Marini non lo ha chiarito e non ha nemmeno pubblicato nulla al riguardo dai suoi social e anche Signorini non ha proferito parola sull'argomento.



















Per molti la ragione è semplice: Valeria Marini sarebbe ancora offesa per quanto accaduto durante la sua permanenza nella Casa. Impossibile dimenticare i tanti (tantissimi) scontri avuti con Antonella Elia. In due occasioni le concorrenti si sarebbero persino "le mani addosso". E siccome in nessuno dei due casi la produzione non ha ritenuto opportuno intervenire magari con l'eliminazione, a Valeria potrebbe non essere andato giù.















Così come le offese ricevute da Antonella Elia. Lo ha detto la stessa Valeria in una recente intervista al settimanale 'Nuovo' in cui ha parlato della sua esperienza al GF Vip: "È stato molto pesante, meglio dimenticare…Non mi sono piaciute mani addosso e insulti…". Sta pensando di agire per vie legali? "Non lo so, ci penseranno i miei avvocati…Al momento ho solo un pensiero: dare una mano in questa emergenza".











"Sto raccogliendo fondi tra i mie conoscenti per poter inviare più macchinari possibili nelle strutture", ha proseguito a raccontare Valeria Marini. Che ha chiuso l'intervista con una frecciatina alla produzione del GF Vip: "La Tv dovrebbe veicolare i giusti messaggi…Chi insulta, offende e mette le mani addosso dovrebbe essere squalificato".

