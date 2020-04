Paola Di Benedetto ora si gode la sua famiglia. Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, la modella e influencer è tornata a casa, a Piacenza, ma la finale è ancora ‘fresca’. Mercoledì sera, 8 aprile, Alfonso Signorini l’ha incoronata vincitrice di questa quarta edizione del reality: ha battuto Paolo Ciavarro nell’ultimo testa a testa e trionfato con il 56% delle preferenze.

"Vi ringrazio uno ad uno e non è abbastanza davvero. Vi ringrazio dal cuore", ha detto piangendo al pubblico di Canale 5. Poi il gesto di grande umanità: una volta guadagnata la vittoria, la bella Paola ha scelto di donare l'intero montepremi alla protezione civile impegnata in prima linea per l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Finita la puntata è tornata in possesso dei suoi canali social e pubblicato un breve messaggio: "Non ci posso credere…Grazie Grande Fratello".



















Paola Di Benedetto, 25 anni, è bellissima. Fisico e curve da togliere il fiato, lunghi capelli mori e viso da bambola, ha conquistato tutti anche per la sua genuinità e simpatia. E poi per i suoi look stratosferici e di gran tendenza che non sono passati inosservati nei 3 mesi di permanenza nella Casa più spiata d'Italia.















Dal tailleur color celeste cielo abbinato al top rosa della prima puntata al delizioso minidress a pois passando per gli abitini con le piume, i tubini monospalla, i leggings di pelle e gli shorts cortissimi che evidenziavano le sue gambe meravigliose. Insomma, una sfilata h24 con Paola Di Benedetto nella Casa. Poteva allora deludere nella serata più importante, quella della finale?











Giammai. Forse non immaginava che avrebbe vinto il GF Vip, ma nel dubbio ha dato il meglio di sé in fatto di look. Ha tenuto i capelli sciolti e lisci e indossato un lungo abito da sera verde. Nel dettaglio, Paola Di Benedetto ha scelto un modello plissettato firmato Elisabetta Franchi, caratterizzato da un corpetto con lo scollo a barca e un maxi spacco laterale. Il prezzo di questo vestito che sembrava gliel’avessero cucito addosso? Non proprio per tutte le tasche: 567 euro.

