“Solo odio”. Paola Barale, l’attacco è pesantissimo: contro la showgirl parla lui (e dice tutto)

Parole destinata a non passare inosservate quelle che hanno toccato Paola Barale. Ancora di più perché arrivano da qualcuno che la conosce bene. L’ex Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne non ha fatto espressamente il nome di Paola Barale ma è chiaro che sia lei la destinataria del durissimo post apparso sulla sua pagina Instagram.

Gianni Sperti ha parlato di chi serba ancora rancore, non riesce a voltare pagina legandosi indissolubilmente al passato e continua a vivere nel gossip nonostante il periodo delicato che tutti siamo stati chiamati ad affrontare. A rafforzare la tesi che la destinataria sia l'ex valletta di Mike Bongiorno, il fatto che arrivi a poco tempo dall'intervista di Paola Barale con cui spiegava che non ha salvato poi molto di bello dal suo matrimonio con Sperti e che Raz Degan l'ha fatta soffrire parecchio.



















Sperti, a sorpresa, ha scritto queste parole su Instagram: "Io continuo a pensare, continuo a cercare di sfruttare al meglio questa situazione. Sono solo con me stesso e scavo, vado a fondo per cercare risposte, le mie risposte. Molte persone continuano imperterrite a perdersi in pettegolezzi, gossip, trash… altre riserbano rancore, odio e non si rendono ancora conto che l'unica salvezza è l'amore. L'amore per la vita, l'amore per la natura, l'amore per il prossimo".















Parole, queste dell'opinionista, che potrebbero essere ricollegate all'intervista rilasciata da Paola Barale alla rivista F? Ecco cos'aveva detto: "Io e Gianni ballavamo insieme a Buona Domenica e, ballando ballando, siamo arrivati all'altare. Avevo 21 anni ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono".











Gianni Sperti ha voluto concludere in questo modo: "Invece di pensare all'odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte dentro di te e cambia, prova a seminare amore e troverai la tua pace. Sei tu l'artefice del tuo destino! Io non mi fermo e continuo a cercare tutto ciò che riesce a darmi la possibilità di evolvere. Non torno indietro, neppure col pensiero… è già passato!". L'opinionista non ha più nessuna intenzione di rinvangare il passato ed è totalmente concentrato sul presente. Paola Barale, se dovesse mai sentirsi tirata in causa, risponderà a questo messaggio social?

