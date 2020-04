È Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura di ‘Ciao Darwin’, la vincitrice dell’edizione 2020 del ‘Gf Vip’. Al secondo posto è arrivato Paolo Ciavarro mentre a Sossio Aruta è toccato il terzo gradino del podio. Patrick Ray Pugliese, dato per favorito alla vigilia, è rimasto fuori dal podio, al quarto posto.

La vincitrice, Paola Di Benedetto, ha devoluto l’intero montepremi pari a centomila euro alla Protezione Civile per aiutarla a combattere la pandemia di Coronavirus, che ha condizionato anche la finale del programma condotto da Alfonso Signorini, senza pubblico ma con la trovata degli autori di trasmettere fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Non so cosa dire… Se non che ha vinto la persona che amo”. Lo scrive sul suo profilo twitter Federico Rossi, il cantante del duo Benji Fede, fidanzato di Paola Di Benedetto. “Io vi ringrazio, ringrazio tutta la produzione e chi lavora a questo programma, ringrazio i concorrenti che avrei voluto coinvolgere di più ma questo è il bello della finale”, ha detto il conduttore prima di eleggere il vincitore della quarta edizione. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono felice che stasera con due giovani come Paolo e Paola sono sicuro che nascerà una vera stella”, ha detto Pupo, unico presente nello studio Mediaset insieme ad Alfonso Signorini. Da qualche settimana, infatti, a causa dell’emergenza sanitaria i due vanno in onda dallo studio di Milano senza pubblico e ospiti. Durante la finale Pupo e Alfonso Signorini sono stati protagonisti di un fuorionda. Tornati in diretta, i due parlano tranquillamente e Pupo esclama: “Ho sentito un rumore per terra e ho pensato ‘oddio ha perso tutti i denti ho avuto il terrore‘ e lui ‘ma chi io?’. (Continua a leggere dopo la foto)









A quel punto Signorini chiede agli assistenti di studio: “Quando si parte? Ah siamo già in diretta, ma non potevate avvisarmi’? No vabbe scusatemi, passo posso avere a che fare con degli scemi come voi?”. I due erano a quattro zampe sul pavimento a cercare le perline del rosario tibetano di Signorini, che si era rotto durante la pubblicità. Il video ha fatto il giro del web.

