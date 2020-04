Paola Di Benedetto vince il GF Vip. Antonio Zequila ci ripensa e cancella la battutaccia

Nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, è stato decretato il vincitore della quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip’. A trionfare è stata Paola Di Benedetto, che ha deciso di donare alla Protezione Civile la somma vinta. Ma nelle scorse ore la giovane è finita nel mirino di un suo ex coinquilino, ovvero Antonio Zequila. Quest’ultimo ha avuto diverse discussioni con più persone all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ad esempio ha insultato pesantemente Patrick Pugliese e ha criticato Sossio Aruta.

Inoltre, ha diviso Fernanda Lessa e Antonella Elia con vigore. L'ultimo suo gesto in ordine di tempo è avvenuto sul popolare social network Instagram, ma viste le incredibili polemiche che erano scoppiate, subito dopo ha deciso di cancellare il suo messaggio. Il post era riferito a Paola, che è stata costretta a leggere una frase tutt'altro che piacevole. E il popolo della rete non ha potuto far altro che scagliarsi contro Zequila, che è poi tornato sui suoi passi in modo tardivo.



















La frase finita sotto la lente di ingrandimento degli utenti è stata: "Perfetta per un film di Tinto Brass". Un'allusione nei confronti della vincitrice del reality show molto brutta, che dunque ha mandato su tutte le furie i fan della ragazza. Forse ancora infastidito dal suo mancato approdo alla finale del 'GF Vip', Antonio ha attaccato duramente la Di Benedetto, ma a causa dell'enorme clamore scaturito ha preferito fare un passo indietro eliminando del tutto il post.























Non è la prima volta che Zequila si sia soffermato su Paola. Durante il programma andato in onda su Canale 5, mentre le concorrenti erano intente a dare vita ad uno spogliarello, lei aveva preferito non togliersi nulla. L’attore si era quindi innervosito ed aveva manifestato tutta la sua delusione per quella decisione. In un’altra occasione, poco prima della penultima diretta, si era rivolto nei suoi confronti dicendole che la gente si ricorderà della sua persona soltanto per la doccia. (Continua dopo la foto)

Prima della puntata conclusiva di ieri sera, Antonio Zequila aveva anche fatto un’altra affermazione discutibile prendendo di mira Aruta: “Se Sossio dovesse vincere il reality show mi ritiro dalla tv e farò solo cinema”. E su Patrick invece: “Abbiamo sbagliato entrambi, ma va detto che lui per il pubblico da casa è un pessimo esempio. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo”.

