“Quindi sì, questa è la vera me ragazzi. Via extension dai capelli, trucco e ciglia finite, ho ancora le sopracciglia al loro posto… i miei genitori sarebbero orgogliosi di me che abbraccio i miei riccioli naturali. Alza una mano per la banda dei capelli ricci. Anche triste che non ci sia un emoji con i capelli ricci”, ha scritto questo posto pubblicando la sua foto nature lasciando i suoi fan senza parole.

Lei è Sophie Kasaei, conosciuta agli amanti del trash per lo storico programma in onda su Mtv Gerodie Shore. Protagonista del reality show per ben sette edizioni (in tutto 120 puntate) Sophie ha nascosto i riccioli naturali fino a martedì, quando ha condiviso il selfie con i fan. (Continua a leggere dopo la foto)



















La protagonista del reality show in onda su Mtv, 30 anno, aveva già parlato candidamente della sua alopecia causata da un uso eccessivo di extension e ha approfittato della quarantena per dare aria ai suoi capelli e cercare di rinvigorire la sua chioma stremata dalle extension. Sophie aveva spiegato di aver passato anni a maltrattare i suoi capelli esagerando con le extension, cosa che le ha causato la caduta di capelli e la conseguente alopecia.

Ora sembra proprio che la sua chioma sia tornata sana e siamo molto contenti per lei. (Continua a leggere dopo la foto)















Il selfie ha mostrato una nuova Sophie, con i suoi riccioli scompigliati che le donano un aspetto molto naturale. “Quindi sì, questa è la vera me ragazzi. Via extension dai capelli, trucco e ciglia finite, ho ancora le sopracciglia al loro posto… i miei genitori sarebbero orgogliosi di me che abbraccio i miei riccioli naturali. Alza una mano per la banda dei capelli ricci. Anche triste che non ci sia un emoji con i capelli ricci”, ha scritto presentando il suo nuovo look. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Ora voglio iniziare a prendermi cura dei miei capelli e voglio solo rendere le persone consapevoli che mettere le extension senza mai una pausa è possibile finire come me, con delle zone calve come questa”, ha raccontato la star di Geordie Shore.

“Di nuovo insieme”. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, arriva la bomba. Cosa sta succedendo