“Aspettiamo una bimba”. Storie Italiane, l’ex big di Amici lo annuncia a Eleonora Daniele

Annuncio a sorpresa a Storie Italiane: diventerà presto papà per la prima volta e lo ha fatto sapere a tutti in collegamento con lo studio di Eleonora Daniele. In collegamento dall’Ucraina, dove è in isolamento insieme alla fidanzata, Stefania Seimur. La coppia ha fatto sapere di essere in dolce attesa di una bambina, proprio come la conduttrice che a inizio giugno darà alla luce Carlotta, e che il parto è previsto entro la fine dell’anno.

Probabile, dunque, che il matrimonio slitti al 2021. Il futuro papà è Vittorio Grigolo che da Kiev, dalla casa della fidanzata, ha dato il grande annuncio in diretta. “Sono felicissima per voi”, si è congratulata Eleonora Daniele. La ballerina ucraina è già mamma di una bimba di 5 anni, mentre per il tenore ex coach del talent ‘Amici’ si tratta della prima figlia. (Continua dopo la foto)



















Anche la proposta di nozze del noto tenore alla ballerina e modella era arrivata in diretta tv e a sorpresa. Era successo i primi di gennaio nel bel mezzo della trasmissione di Canale 5 All Together Now. Dopo essersi esibita sul palco durante l’esibizione canora del tenore, la ballerina è stata sorpresa dal suo compagno da circa un anno, anche grazie all’intervento di Michelle Hunziker. (Continua dopo la foto)















“Io non sono perfetto, sono pieno di difetti ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato. Ho cercato un sorriso e mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo per chiederti se vuoi sposarmi”. Così Vittorio Grigolo, in ginocchio, aveva chiesto a Stefania Semur di sposarlo. E lei, in lacrime, aveva risposto commossa. (Continua dopo foto e post)











Come detto, vista l’emergenza sanitaria il corso, è probabile che le nozze slittino di qualche tempo anche se la coppia a Storie Italiane ha ribadito l’intenzione di sposarsi al più presto. Ma ora c’è la dolce attesa della loro bambina a suggellare un legame già così solido che dura dal 2018. Grigolo ha un divorzio alle spalle con la manager creativa Roshi Kamdar.

