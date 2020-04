Ballando con le stelle salta o no? Milly Carlucci ora parla: cosa sta succedendo in queste ore

E ancora tutto maledettamente incerto. Anche dal punto di vista televisivo la situazione è questa. A parlare questa volta è la sempre eccezionale Milly Carlucci che ha dichiarato qualcosa riguardo la data d’inizio di Ballando. Milly ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Oggi con una serie di rivelazioni proprio sul talent di Rai1.

Riguardo alla messa in onda di Ballando 2020 la conduttrice ha ammesso: "Ne stiamo parlando con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, per ora non posso comunicare una data certa". Insomma il coronavirus ha fermato per il momento la macchina organizzativa di Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci ha però sottolineato: "La nostra intenzione è tornare in questa stagione, non rimandare all'autunno".



















La conduttrice di Rai1 ha ammesso che in questo periodo è necessario regalare al pubblico a casa anche intrattenimento e programmi leggeri. Milly Carlucci ha però ribadito che la tv è stata fondamentale nel diffondere le giuste informazioni sul coronavirus in queste settimane.















Tuttavia, nonostante l'emergenza coronavirus, la padrona di casa di Ballando ha voluto rassicurare il pubblico a casa lanciando una serie di anticipazioni suo programma, che riprenderà appena la Rai darà l'ok. "Non ci sarà il pubblico e studieremo strategie che permettano di mantenere la distanza sociale".











La Carlucci ha confermato inoltre che il cast di Ballando 2020 si sta tenendo in forma: “I concorrenti si allenano con i loro maestri da casa via skype. Quando la Rai ci darà il via dobbiamo essere pronti”. In un clima di emergenza e attenzione per il coronavirus, Milly Carlucci ha fatto un’ammissione su Ballando con le stelle: “Quanto mi mancano quelle belle polemiche futili di Ballando, le liti con la giuria, gli zero di Mariotto”.

