Brutto colpo per Bianca Guaccero. In questo periodo il suo programma ‘Detto Fatto’ non va in onda a causa dell’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia. Ormai sono settimane che i palinsesti Rai e Mediaset hanno rimodulato l’offerta della televisione italiana per dare più spazio all’informazione.

Una scelta dettata anche dall'impossibilità di registrare i programmi mantenendo il cosiddetto 'distanziamento sociale'. Mediaset ha cancellato alcuni suoi cavalli come "Uomini e Donne", "Avanti un altro", "Le Iene" e 'Verissimo', mente in Rai sono saltati "La prova del cuoco" di Elisa Isoardi, "Vieni da me" condotto da Caterina Balivo, "I soliti ignoti", "L'Eredità" e "Detto fatto" di Bianca Guaccero.



















In queste settimane la conduttrice ha aperto un format social "Pronto detto fatto". Su Instagram Bianca Guaccero, direttamente dalla sua abitazione, interagisce con i followers, che commentano durante la diretta, partecipando ai quiz, ai giochi e ai test con gli ospiti. Il programma va in onda tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 14 alle 15.30 sul profilo ufficiale della trasmissione.















Ma cosa succederà quando si tornerà alla normalità? Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Detto Fatto verrà cancellato. Il programma era stato sospeso perché una truccatrice era risultata positiva e come detto non dovrebbe rivedere la luce. La decisione sarebbe stata presa per via degli ascolti dell'ultima stagione, che non hanno mai entusiasmato l'azienda.









“A settembre Rai 2 dovrebbe dire definitivamente addio a Detto Fatto. – si legge su Oggi, in edicola da giovedì 9 aprile – Lo aveva già deciso il vecchio direttore di Rai 2 Carlo Freccero e anche il nuovo Ludovico Di Meo, è dello stesso parere. Nessuna bocciatura per Bianca Guaccero, volto molto apprezzato dai vertici Rai. La conduttrice dovrebbe essere ricollocata in un nuovo spazio”.

