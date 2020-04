È l’ex Madre natura di Ciao Darwin, la bellissima Paola Di Benedetto, la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Paolo Ciavarro si aggiudica il secondo posto, mentre a Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex calciatore, va la medaglia di bronzo. Patrick Ray Pugliese, veterano del reality show di Canale 5 con le sue tre partecipazioni, dato per favorito alla vigilia, è rimasto fuori dal podio, al quarto posto.

Paola Di Benedetto ha devoluto l'intero montepremi pari a centomila euro alla Protezione Civile per aiutarla a combattere la pandemia e aiutare i sanitari nell'emergenza sanitaria, che ha condizionato anche la finale del programma condotto da Alfonso Signorini, senza pubblico ma con la trovata degli autori di trasmettere fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori.



















"Non so cosa dire… Se non che ha vinto la persona che amo", ha scritto sul suo profilo twitter Federico Rossi, il cantante del duo Benji Fede, fidanzato di Paola Di Benedetto. Da qualche settimana Alfonso Signorini trasmette dallo studio Mediaset di Cologno Monzese in compagnia di Pupo, mentre Wanda Nara si trovava in quarantena nella sua casa di Parigi insieme al marito Mauro Icardi e ai cinque figli.















La scorsa settimana la famiglia Icardi si è trasferita nella villa sul lago di Como e durante la finale del Grande Fratello Vip la procuratrice e influencer è intervenuta in collegamento per augurare buona fortuna agli inquilini rimasti in casa. "Ciao Wanda, fammi una sorpresa". "Che sorpresa vuoi Alfonso?". "Fammi un uomo felice, dov'è Maurito?". E Pupo incalza: "Faccelo vedere". "Mauro sta cucinando, sta facendo il pollo", ha spiegato Wanda Nara. Ma Alfonso non demorde e chiede ancora notizie del calciatore.









“Vogliamo vedere Mauro!”, che poco dopo si presenta e saluta tutti. “Maurito – grida Alfonso – grande, ciao! Finalmente un bell’uomo”. “Ciao a tutti. Questa sera abbiamo fatto la grigliata”. “Aspettiamo presto un tuo ritorno in Italia”, dichiara Alfonso Signorini. Prima di chiudere il collegamento, Wanda Nara vuole lanciare un appello: “Fate come noi mi raccomando e restate a casa”. Sui social le telespettatrici hanno esultato alla richiesta di Signorini: “Grazie Alfonso, Wanda facci vedere Mauro”, “Wanda fa la quarantena con Mauro, ci rendiamo conto?”, “Per la prima volta sono d’accordo con Signorini”, si legge.

