Paola Di Benedetto vince il GF Vip: immediato il gesto del fidanzato, Federico Rossi

La finale del Grande Fratello Vip 2020 ha incoronato vincitrice Paola Di Benedetto. Così ha deciso il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini che, mercoledì 8 aprile, ha eliminato dapprima Andrea Denver e poi, a ruota, Antonella Elia, Aristide Malnati e Patrick Ray Pugliese.

I super finalisti sono quindi stati Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto: Sossio terzo e, come detto, al testa a testa Paolo contro Paola l’ha spuntata la ex Madre Natura di Ciao Darwin con il 56% delle preferenze. La modella si è aggiudicata il montepremi di 100 mila euro. Da regolamento e come accaduto nelle precedenti edizioni, la metà della cifra era da destinare in beneficenza, ma la Di Benedetto ha deciso spontaneamente di devolvere l’intera somma alla Protezione Civile, in prima linea durante l’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese. (Continua dopo la foto)



















Paola Di Benedetto era emozionatissima. Ha pianto di gioia quando Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto del pubblico a lei e Ciavarro junior che poco prima avevano dato vita all’emozionante rituale dello spegnimento delle luci della Casa. Poi il viaggio nei ricordi dei concorrenti e infine hanno raggiunto in auto l’ingresso del palastudio all’interno del quale hanno atteso i concorrenti già eliminati. (Continua dopo la foto)















Brindisi e festeggiamento a distanza, senza abbracci per Paola. “Vi ringrazio uno ad uno e non è abbastanza davvero. Vi ringrazio dal cuore”, ha detto in lacrime. Poi, una volta tornata in possesso dei suoi canali social, ha pubblicato un breve messaggio: “Non ci posso credere…Grazie Grande Fratello”. Poco dopo la reazione del suo fidanzato, Federico Rossi, che l’ha ovviamente sempre sostenuta durante il suo percorso nella Casa. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram SEI TUUUUUU !!!! E VINCE LEIIII ❤️❤️❤️❤️ ti amo !!!! Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: 8 Apr 2020 alle ore 4:32 PDT



Federico, del duo ormai sciolto Benji e Fede, ha fatto sentire la sua presenza alla fidanzata con romantiche sorprese e videomessaggi. E anche su Instagram non si è risparmiato. Poteva, allora, non celebrare la sua vittoria? Certo che no. E infatti quando Signorini ha annunciato che la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 è Paola Di Benedetto, il cantante ha esultato: “Sei tu! E vince lei! Ti amo”, ha scritto sotto alla foto di lei in lacrime subito dopo la proclamazione.

GF Vip, Alfonso Signorini zittisce Licia Nunez in diretta, proprio alla finale