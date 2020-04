GF Vip, Andrea Denver ‘smonta’ l’ex inquilina. Sbam! La coltellata arriva in diretta

Finale a sorpresa quella del Grande Fratello Vip. Mercoledì 8 aprile si è conclusa la quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Wanda Nara (la moglie di Mauro Icardi si è collegata dalla sua casa di Como, dove sta trascorrendo la quarantena con la famiglia, per salutare i concorrenti rimasti in gioco).

Paola Di Benedetto, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', è la vincitrice dell'edizione 2020. Al secondo posto è arrivato Paolo Ciavarro mentre a Sossio Aruta è toccato il terzo gradino del podio. Patrick Ray Pugliese, dato per favorito alla vigilia, è rimasto fuori dal podio, al quarto posto. la vincitrice, Paola Di Benedetto, ha devoluto l'intero montepremi pari a centomila euro alla Protezione Civile per aiutarla a combattere la pandemia, che ha condizionato anche la finale del programma condotto da Alfonso Signorini.



















Nessun ospite in studio, niente pubblico, ma con la trovata degli autori di trasmettere fragorosi applausi registrati inviati dai telespettatori in questi giorni. Durante la finale Alfonso Signorini ha voluto indagare sulla 'cotta' di Sara Soldati. All'interno della casa l'influencer non ha mai nascosto la sua attrazione verso il modello Andrea Denver, che però non è caduto tra le sue braccia e al giornalista che le chiede come mai, secondo lei, questo non è accaduto, la modella ha risposto con estrema sicurezza: "Perché è fidanzato e perché sentiva il peso delle telecamere".















Poi una frecciatina alla fidanzata di Andrea, la modella Anna Wolf: "Più volte mi ha detto che una volta usciti avremmo sicuramente avuto modo di conoscerci meglio. La fidanzata? Tanto non potrà vederla. I voli al momento sono sospesi. Battute a parte, non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia speciale". "Andrea ha una forte stima nei suoi confronti (Adriana Volpe ndr) ma nessuna attrazione. Del resto ha sempre detto che non è interessato alle donne più grandi e ad avviare una conoscenza in un contesto televisivo".









In realtà il modello non ha mai avuto nessun interesse per l’influencer, dichiarando più volte la sua preferenza per Adriana Volpe: “Lei è propio la mia donna ideale”, aveva detto qualche settimana fa il giovane. Quando Alfonso ha chiesto a Denver con chi volesse trascorrere la quarantena, tra le sue non ha esitato a fare il nome di Adriana Volpe.

