GF Vip, una finale ricca di colpi di scena. A tarda notte (all’1,30 circa di giovedì 9 aprile) Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto al pubblico di Canale 5: è Paola Di Benedetto la vincitrice di questa quarta edizione del reality. La ex Madre Natura di Ciao Darwin ha sconfitto Paolo Ciavarro all’ultimo televoto con il 56% dei voti. E dopo la proclamazione ha annunciato di voler devolvere l’intero montepremi (100mila euro) alla protezione civile.

Ma riavvolgiamo il nastro, perché come detto anche alla finale ne sono successe di ogni. Non è stata solo una finale strana, con una proclamazione senza abbracci di gruppo, senza accoglienza fuori dalla famosa porta rossa e fuori dallo studio e senza l'atmosfera di festa che caratterizza da sempre la puntata conclusiva del reality.



















Iniziamo col dire che quasi tutti i concorrenti eliminati del GF Vip erano collegati virtualmente con Alfonso Signorini e Pupo, in studio a Milano. In quello di Roma, invece, erano presenti Antonio Zequila e Licia Nunez, che si sono entrambi distinti per aver provato a provocare Sossio Aruta. E sono stati subito ripresi dal conduttore. Nel dettaglio, non solo Zequila ha ricordato a Sossio ricorda la squalifica quando era calciatore, ma soprattutto ha tirato in ballo la ex moglie.















"Ti auguro di vincere perché così puoi pagare gli alimenti alla tua ex moglie", gli ha detto. Provocazione fuori luogo, visto che è una storia passata e allora Zequila ritratta: "Io ho letto una notizia del 2017". Poi arriva il turno di Licia Nunez. Anche lei prova a far andare su tutte le furie Sossio con accuse omofobe chiamando in causa anche Signorini, che però smorza tutto subito. E rimedia una figuraccia.











“Che cosa volevi dire con ‘lei ha dalla sua parte il suo esercito’, lo sai che il mio mondo è lo stesso di Alfonso?”, dice Licia a Sossio. E Signorini la stoppa all’istante prendendo le difese di Sossio: “Che io sia omosessuale non ne ho mai fatto mistero, e Licia non capisco questa tua polemica se Sossio avesse detto a me di avere dietro il pubblico omosessuale a supporto, per me sarebbe un fiore all’occhiello”.

