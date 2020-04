Il GF Vip chiude il sipario. È stata una finale ricca di colpi di scena quella andata in onda mercoledì 8 aprile in diretta da Milano, con Alfonso Signorini e Pupo. Finale anche strana, con una proclamazione senza abbracci di gruppo, senza accoglienza in studio e senza l’atmosfera di festa che caratterizza da sempre la puntata conclusiva del reality.

Sono arrivati fino alla fine Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. I primi a uscire sono stati forse i più amati in questi 3 mesi, ovvero Antonella e Patrick. La showgirl e l’ex gieffino non sono riusciti a sconfiggere al televoto, E quando Alfonso Signorini ha comunicato l’eliminazione di Patrick Twitter è praticamente esploso per lo sgomento. (Continua dopo la foto)



















Il primo ad abbandonare per sempre dalla Casa è stato Denver. Poi a ruota Antonella Elia, Aristide Malnati e Patrick Ray Pugliese. I super finalisti sono quindi stati Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. L’ex calciatore, che in apertura di puntata ha discusso nuovamente con Antonio Zequila in collegamento dallo studio di Cinecittà, si è classificato terzo. Testa a testa, dunque, tra Paola e Paolo. (Continua dopo la foto)















Prima della proclamazione, però, l’emozionante rituale dello spegnimento delle luci della Casa e il viaggio nei ricordi dei concorrenti prima di raggiungere in auto l’ingresso del palastudio all’interno del quale hanno atteso i concorrenti già eliminati. Per il pubblico di Canale 5 è Paola Di Benedetto la vincitrice di questa edizione. Emozionatissima fino alle lacrime, la ex Madre Natura è stata festeggiata ma a debita distanza dagli altri con un brindisi. (Continua dopo foto e post)











Paola Di Benedetto ha poi comunicato la sua decisione di devolvere l’intero montepremi di 100mila euro (e non la metà come previsto) in beneficenza, alla Protezione civile. In chiusura i ringraziamenti di Alfonso Signorini: “Ho cercato di fare del mio meglio. Ringrazio tutti voi per avermi seguito puntata dopo puntata. Di Fronte alle difficoltà ho tirato fuori la mia indole da montanaro, questo GF è stato come scalare l’Everest. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi perché se io sono qui è perché è stata una sua idea, spero non se ne sia mai pentito. Un grazie agli autori che mi sono nel cuore e credo di non perderli per la strada. Un grazie speciale a Pupo e Wanda”.

“Torneranno gli abbracci”. Barbara D’Urso, il video con figli tocca il cuore: è la prima volta che si fa vedere così