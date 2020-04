Finale con vincitrice a sorpresa per il Grande Fratello Vip. Mercoledì 8 aprile, con due settimane di anticipo, si è conclusa la quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Io vi ringrazio, ringrazio tutta la produzione e chi lavora a questo programma, ringrazio i concorrenti che avrei voluto coinvolgere di più ma questo è il bello della finale”, ha detto il conduttore prima di eleggere il vincitore della quarta edizione.

Sono felice che stasera con due giovani come Paolo e Paola sono sicuro che nascerà una vera stella", ha detto Pupo, unico presente nello studio Mediaset insieme ad Alfonso Signorini. Da qualche settimana, infatti, a causa dell'emergenza sanitaria i due vanno in onda dallo studio di Milano senza pubblico e ospiti.



















La finale è stata ricca di emozioni. In collegamento da Roma c'erano anche gli ultimi due eliminati dal Grande Fratello Vip, Antonio Zequila e Licia Nunez, che durante la diretta hanno avuto un acceso diverbio con Sossio Aruta, ex calciatore ed ex cavaliere di Uomini e Donne del trono over. Zequila si è reso protagonista di una brutta caduta di stile. Tra i due si era creata una certa rivalità all'interno della casa e l'attore è rimasto deluso dal fatto che il pubblico abbia preferito mandare Sossio e non lui in finale.















L'attore è riuscito a scoprire che in passato l'ex calciatore è stato squalificato dalla squadra di calcio dei professionisti, passando ai dilettanti. "Non sai neanche perché sono stato squalificato!", ha risposto Sossio. E a questo punto Zequila ha toccato il fondo tirando fuori una storia delicata del passato dell'ex cavaliere. "Spero che questa sera tu possa vincere così dai gli alimenti a tua moglie che ti accusa che non glieli paghi", ha detto Antonio scatenando la reazione di Sossio.









“La mia ex moglie da me non avanza neanche un centesimo”, ha detto Aruta. “Io ho letto un’intervista del 2017”, ha risposto Zequila e a questo punto è intervenuto Signorini: “Sossio non lo dice per eleganza, ma la mattina si alza anche alle 4 per garantire ai propri figli quello di cui hanno bisogno. Bisogna riconoscere a quest’uomo quello che fa”. Una vera e propria caduta di stile per Antonio. “Vergognatevi di far parte di questo mondo ‘pubblico’. Siete degli esempi squallidi, di una bassezza e un’ignoranza vergognosa”, è stata la risposta della compagna di Sossio sui social.

