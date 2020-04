“Torneranno gli abbracci”. Barbara D’Urso, il video con figli tocca il cuore: è la prima volta che si fa vedere così

Barbara d’Urso come non si era mi vista. Dopo le polemiche dei giorni scorsi la conduttrice ha sorpreso in suoi fan rompendo una promessa fatta ai suoi figli, Giammauro e Emanuele di 34 e 32 anni. Come è noto infatti, i figli di Barbara d’Urso ci tengono alla privacy e hanno chiesto alla madre di non entrare nella sua vita social.

Rottura a metà, però, visto che nelle fotografie postate dalla mamma non si vede il viso dei due uomini. Tuttavia rimane il forte gesto d’amore di una madre che in questo momento non può vedere i propri figli, vivendo in solitaria la quarantena. La conduttrice napoletana, per risaltare maggiormente il momento di nostalgia provato, ha scelto di mettere come tappeto al filmato pubblicato lo struggente brano di Arisa “L’amore della mia vita”. Continua dopo la foto



















Non è la prima volta nelle ultime settimane che Barbara d’Urso parla dei suoi figli. Un fatto piuttosto inedito, visto che con Emanuele e Giammauro ha un ‘accordo familiare’: i due giovani non vogliono assolutamente finire nel circolo mediatico. Un aspetto ribadito dalla conduttrice di Pomeriggio 5 nella sua ultima apparizione a Verissimo. Continua dopo la foto















“Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr). Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”, confessava Barbara a Silvia Toffanin che le aveva chiesto notizie dei suoi ragazzi. La d’Urso si era riferita a Giammauro che è di professione fa il chirurgo e quindi lavora in ambito sanitario. Non proprio una passeggiata in questi tempi in cui imperversa il coronavirus. Continua dopo la foto











A proposito di polemiche, nei giorni scorsi Barbara D’Urso ha replicato agli attacchi ricevuti citando Paulo Coelho. Dopo le critiche e gli insulti che le sono piovuti addosso per aver recitato in tv l’Eterno Riposo per le vittime del coronavirus insieme a Matteo Salvini e dopo la petizione lanciata su change.org per chiedere la chiusura dei suoi programmi (arrivata oggi a oltre 270.000 sottoscrizioni), la conduttrice aveva risposto postando la foto di un passaggio del ‘Manuale del guerriero della luce’ di Paulo Coelho che recita: “Dopo avere ascoltato ogni cosa, si alza e se ne va. Il male ha parlato tanto, è talmente stanco e vuoto che non riuscirà a seguirlo”. Accanto alla foto della pagina del libro la buonanotte e l’hashtag-augurio: #chegioiasiapertutti.

Ti potrebbe interessare: “Solo una comparsa!”. Valeria Marini, dopo il GF Vip l’attacco senza precedenti