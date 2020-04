Tra pochissimo inizierà l’ultimo appuntamento con il ‘Grande Fratello Vip 4’. Il reality show presentato da Alfonso Signorini volge al termine e dunque stasera si conoscerà il vincitore. In collegamento dalle rispettive abitazioni ci saranno anche gli inquilini che sono stati eliminati, tranne Clizia Incorvaia. Quest’ultima ha subito infatti una squalifica e non ha diritto a prendere parte alla finalissima nemmeno da remoto. Ci sarà però senza ombra di dubbio la showgirl Valeria Marini.

Lei ha dovuto fare i conti nelle scorse ore con un attacco durissimo da parte di una spettatrice del programma in onda su Canale 5. La signora Maria Pia originaria di Reggio Calabria ha deciso di scrivere alla rubrica ‘Nuovo Tv’ curata da Alessandro Cecchi Paone. La contestatrice ha scritto che ormai Valeria è una donna arrivata a 52 anni. Dovrebbe quindi smetterla, secondo il suo parere, di continuare a svolgere il ruolo di ‘bambolona sexy’. (Continua dopo la foto)



















Colei che l’ha criticata ha detto: “Aver scelto questa parte alla fine le si può ritorcere contro. Mi pare che ormai la chiamino solo per fare la comparsa”. Cecchi Paone ha ovviamente replicato alla signora calabrese. L’opinionista televisivo ha affermato: “Sarebbe bello affidarle un bel talk con interviste intime e brillanti in seconda serata”. Chissà se verrà ascoltato e se i produttori di Mediaset prenderanno davvero in esame questa particolare proposta dell’uomo. (Continua dopo la foto)























Alessandro Cecchi Paone ha continuato il suo pensiero dicendo che Valeria le sembra una persona felice nell’interpretare quel personaggio: “E poi, diciamoci la verità, che cosa potrebbe fare di diverso una soubrette popolarissima nella tv di questi anni?”. A proposito delle trasmissioni tv, la Marini avrebbe dovuto fare uno spettacolo tra la fine di marzo ed inizio aprile. Si chiama ‘La Presidente’, ma vista l’emergenza sanitaria non si sa nemmeno se e quando si farà. (Continua dopo la foto)

L’imminente arrivo della finalissima del ‘GF Vip’ ha agitato invece Ursula Bennardo, la dolce metà del finalista Sossio Aruta: “Sono ansiosa, frenetica. Ho un’agitazione veramente inspiegabile, proprio non so spiegarvi come mi sento. Mancano pochissime ore alla diretta, a questo gran finale. E sono contentissima che io sarò in studio, ci sarete anche voi con i vostri applausi. Quindi sarà secondo me una finalissima veramente incredibile”.

