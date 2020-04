Un’incredibile polemica è esplosa sul profilo Instagram di Roberta Di Padua di ‘Uomini e Donne Over’. Tutta colpa di un video. Che ha costretto la donna ad intervenire diverse volte. Entrando maggiormente nei dettagli della vicenda, Roberta ha deciso di indossare un costume decisamente striminzito e ciò ha messo in evidenza il suo corpo mozzafiato. Ha postato il filmato anche tra le storie ed ha commentato: “L’estate addosso, effetto quarantena”. Ma le donne l’hanno attaccata.

La Dama è stata criticata per aver pubblicato una foto del genere in un momento non certamente positivo e anche perché è mamma di un figlio e dovrebbe evitare simili comportamenti. La Di Padua ha provato in modo garbato a replicare a queste stoccate, ma alla fine ha dovuto addirittura dar vita ad una storia nella quale ha fatto intervenire anche suo figlio per far notare a tutti che si stava davvero esagerando. Vediamo cosa ha detto la protagonista del dating show. (Continua dopo la foto)



















Roberta ha voluto dire grazie alle persone che l’hanno difesa: “Stavo leggendo un po’ i commenti carini che state scrivendo. Grazie a tutte quelle donne meravigliose che non hanno invidia verso un’altra donna. Grazie un po’ anche agli ometti però, sono un po’ scontati. Ma come si fa? Alcune di voi stanno veramente bruciate. Allora una pio ne voglio dire, solo un paio: se non metto foto in costume si ferma l’emergenza? Ditemelo che compro il burqa”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)























E poi ancora: “Al mare con chi ci vado? Con mio figlio o da sola?”. Dunque, successivamente Roberta ha deciso di chiamare suo figlio e ha registrato insieme a lui una Instagram story: “Sono tutte arrabbiate con me le signore”, ha affermato. E il bambino ha risposto: “E perché?”. Lei ha ribattuto: “Perché dicono che ho indossato il costume…”. Ed ecco arrivare la controreplica del figlio: “E pure io lo sto indossando il costume. Sto in maniche corte col costume…Che differenza fa?”. (Continua dopo la foto)

Tra i vari commenti al video in questione si può leggere: “Io avrei evitato il costume, mi sembra eccessivo”, “Sei una bella donna, una mamma e hai un figlio…perché fare la ragazzina vanitosa? Perché non provi a difendere la tua intimità?”, “Pensa che c’è tuo figlio…”, “Non mi sembra il momento di mettersi a mostrare te..e e lato B visto che c’è l’emergenza”, “Sei una bellissima donna, ma non c’è bisogno di spogliarti”.

Sossio Aruta al GF Vip, la confessione di Ursula Bennardo poco prima della finalissima