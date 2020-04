Pago e Serena Enardu, probabilmente la coppia più seguita degli ultimi mesi, ha deciso di confessarsi nel corso di una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’. Impossibile non parlare dell’argomento che sta toccando da vicino tutti i fan: il matrimonio. Per il momento non sono programmate, ma, laddove dovessero tenersi, confida che saranno top secret.

"Da molto tempo non passavamo insieme così tanto tempo", racconta Serena, riferendosi al periodo di reclusione 'forzata' dettata dall'epidemia di Covid-19. La stretta vicinanza quotidiana con Pacifico si sta però rivelando un toccasana. "Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto", spiega. "Diciamo – aggiunge – che la quarantena non ti consente di prendere la porta e andartene. Impari a ridimensionare tutto…". Insomma le liti ci sono sempre, come in ogni rapporto, ma non creano più così tante tensioni.



















Sulla stessa lunghezza d'onda di Serena, viaggia Pago: "Abbiamo trovato una chiave di comprensione". Largo dunque alle eventuali nozze. Pacifico, da un lato, preferisce non sbilanciarsi. Dall'altro assicura: "Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo. Abbiamo già raccontato troppo. Non sarà ammesso neanche un telefonino…".















E dire che prima di iniziare l'avventura al Grande Fratello Vip, Pago ha dichiarato di aver deciso di partecipare al programma per mettersi alle spalle la relazione con Serena e iniziare così un nuovo capitolo. Tuttavia, già alla seconda puntata, la donna ha fatto un suo primo ingresso nella Casa per parlare con l'uomo, che in quell'occasione si era mostrato reticente nei suoi confronti, nonostante non avesse negato il persistere di un coinvolgimento affettivo.











La decisione sull’ingresso di Serena Enardu era stata affidata al pubblico, che aveva deciso di lasciarla fuori ma dopo poche settimana è stata la produzione a inserire la donna come concorrente. “Il mio ingresso al Gf Vip è stato un po’ frainteso. C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago”, avevadetto la Enardu a Silvia Toffanin. L’imprenditrice ha deciso di partecipare al gioco perché, dopo quel primo ingresso, ha visto sofferenza nello sguardo del suo ex uomo e poi temeva che lui potesse dimenticarla definitivamente. “Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”, ammettvae Serena Enardu nel salotto di Verissimo.

