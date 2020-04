Sossio Aruta al GF Vip, la confessione di Ursula Bennardo poco prima della finalissima

Manca davvero pochissimo e poi scopriremo il vincitore del ‘Grande Fratello Vip 4’. Infatti, stasera su Canale 5 è in programma la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i pretendenti alla vittoria c’è anche Sossio Aruta e la sua dolce metà Ursula Bennardo ha deciso di rompere il silenzio per dire la sua. Per quanto concerne l’organizzazione della serata, non sarà ovviamente presente il pubblico per rispettare le disposizioni governative rese necessarie per contrastare il male del momento.

I produttori e gli autori della trasmissione di Mediaset hanno comunque permesso la possibilità di avere alcune persone in collegamento. Ci saranno infatti anche coloro che sono stati eliminati, fatta eccezione per Clizia Incorvaia che è stata squalificata e quindi non potrà prendere parte alla puntata. E Ursula ha confermato sui social che ci saranno anche i parenti dei finalisti. In lei c'è uno stato d'animo senza precedenti, contraddistinto da una forte agitazione.



















Ai suoi follower che la seguono instancabilmente su Instagram, la Bennardo ha rivelato: "Sono ansiosa, frenetica. Ho un'agitazione veramente inspiegabile, proprio non so spiegarvi come mi sento. Mancano pochissime ore alla diretta, a questo gran finale. E sono contentissima che io sarò in studio, ci sarete anche voi con i vostri applausi. Quindi sarà secondo me una finalissima veramente incredibile!". E poi ha confessato un altro particolare che la rende ancora più agitata.























Ursula è infatti pronta a riaccogliere con entusiasmo all'interno della loro abitazione Sossio, una volta terminato il reality: "E poi dovrò prepararmi per il grande arrivo, perché finalmente torna a casa il mio amore. Quindi sono agitatissima". Infatti, i concorrenti che hanno raggiunto la finale non resteranno a Roma e non potranno dar vita ad alcuna festa, ma dovranno rientrare direttamente nelle loro case. Una situazione inedita, mai accaduta al 'GF Vip'.

Nelle scorse ore Ursula Bennardo aveva pubblicato una foto che la ritraeva intenta a prendere il sole, ma le gambe incrociate sul prato e parti intime in vista avevano fatto partire anche alcune critiche. Un utente in particolare aveva scritto: “Bella, però chiudi un poco le gambe…”. Poi lo stesso follower, dopo essere stato rimproverato da un altro fan, aveva aggiunto: “La mia era una battuta dato che si vede il gonfio delle parti intime”.

