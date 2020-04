Dopo aver dovuto smentire flirt mai avuti, ora per la conduttrice televisiva Bianca Guaccero è tempo nuovamente di respingere con forza alcune critiche. Dopo aver interrotto alla Rai ‘Detto Fatto’ per l’emergenza sanitaria, continua a lavorare dando vita ad alcune dirette sul popolare social network Instagram. Lei infatti risponde a tutti coloro che le fanno alcune domande, ma nelle scorse ore c’è stata anche un’accusa nei suoi confronti, che non ha assolutamente accettato.

Secondo alcuni utenti, Bianca non tratta bene il comico Gianpaolo Gambi. Quest'ultimo fa dei siparietti con la bellissima e bravissima presentatrice, ma i suoi seguaci non riescono a comprendere perché abbia un comportamento non consono, che a volte sfocia quasi in aggressività. Ma, stanca di sentirsi dire queste cose, la Guaccero ha deciso di rompere il silenzio su questa situazione e senza fare troppi giri di parole ha smentito categoricamente di avere atteggiamenti simili.



















Questa è stata la sua reazione all'ennesimo commento accusatorio: "Basta! Io e Gianpaolo ci trattiamo male per giocare. Non lo faccio per davvero!". Dunque, nonostante pensasse che tutto questo fosse chiaro, è stata costretta a fornire una spiegazione ufficiale. E lo stesso comico è successivamente intervenuto sulla questione, commentando ovviamente come suo solito. Infatti, ha deciso di scherzarci su ed ha fatto intendere che tra di loro c'è un bel rapporto.























"A me piace", ha confessato Gambi. E Bianca ha proseguito, dicendo: "Sì, è masochista. Trattatelo male anche voi! Hashtag #trattiamomaleGianpaolo…Non è vero, ovviamente". Quindi, siamo in presenza di uno scherzo e non di qualcos'altro. Ma i follower non si sono fermati qui. Infatti, hanno anche lanciato un'altra stoccata. A far rumore è stata l'assenza di Jonathan Kashanian. Una decisione che non è andata proprio giù al popolo della rete, che l'ha fatto notare chiaramente.

Nella giornata di ieri, martedì 7 aprile, la sua ospite Nicole Rossi è stata attaccata da alcuni hater. E Bianca Guaccero è subito intervenuta, affermando: “Se io e te dovessimo andare nelle loro case, si farebbero piccoli così”. Con Nicole che ha aggiunto: “Questa è una loro frustrazione che viene riversata su un mondo virtuale che ha comunque un legame con quello reale. Diversi ragazzi prendevano le mie foto dai social network e le caricavano su un sito scrivendo commenti violenti”.

