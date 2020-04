Come ogni giorno martedì 7 aprile Barbara D’Urso è entrata nelle case degli italiani per dare aggiornamenti e informazioni e raccontare storie e sviluppi circa l’attuale situazione di emergenza sanitaria nel nostro paese anche attraverso diversi ospiti e inviati in collegamento.

Ma nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda la conduttrice non ha potuto fare a meno di ricordare e salutare personalmente uno storico collaboratore Mediaset deceduto nelle scorse ore: Franco Galelli. Il cameraman, che per tutti era ‘Gallo’, è morto all’età di 55 anni a Brescia, che è una delle città più colpite d’Italia dall’emergenza sanitaria che da settimane flagella il Paese. Era malato da tempo, dato che combatteva da anni contro un tumore, ma le sue condizioni di salute si sono aggravate a causa della comparsa del virus. (Continua dopo la foto)



















Franco Galelli era molto conosciuto tra i corridoi di Cologno Monzese e anche Barbara D’Urso ha voluto salutarlo nel corso della puntata del 7 aprile di Pomeriggio Cinque: “Per noi era Gallo – ha detto commossa la conduttrice – Franco combatteva da tempo con un brutto male e il coronavirus ha aggravato la situazione. Il mio abbraccio va alla sua famiglia. Ciao Gallo”. (Continua dopo la foto)















Lo storico tecnico di Mediaset che nell’ultimo periodo aveva collaborato con l’emittente locale Teletutto, si è spento nella clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da diversi giorni proprio a causa delle complicazioni legate all’incedere del virus. ‘Gallo’ lascia la moglie e un figlio di nome Alberto che gli ha detto addio con un messaggio molto commovente. (Continua dopo le foto)











“Nessuno avrebbe mai detto che un leone se lo sarebbe portato via un virus visibile solo al microscopio, nessuno – ha scritto il figlio Alberto – Lasci un grande vuoto dentro perché non ci sei più, certo, ma di te ho tutto. Perché tu per me eri tutto”. Poi prosegue così: “Nonostante non lavorassi più da tempo, per noi eri (e sempre sarai) il nostro grande punto di riferimento. Fai buon viaggio papà”.

“Non posso accettarlo”. GF Vip, a poche ore dalla finale arriva la stoccata di Antonio Zequila