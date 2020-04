La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina. Tra poche ore il pubblico italiano saprà finalmente chi è il vincitore di questa edizione, la prima condotta da Alfonso Signorini che si è detto molto soddisfatto e non esclude la possibilità di condurre il reality anche l’anno prossimo. Chi vincerà questa nuova edizione? Tra poco lo sapremo. Intanto i concorrenti che hanno concluso la loro esperienza nella casa si esprimono… Per esempio Antonio Zequila,

che è ormai fuori dal gioco, ha detto la sua riguardo Sossio Aruta, l'ex volto di Uomini e donne con il quale, quando era ancora nella casa si è scontrato più volte. Durante la semifinale, poi, sono volate tra i due accuse gravi e pesanti. Questo ha spinto Antonio Zequila a fare una promessa qualora Sossio Aruta dovesse vincere il reality. "Se Sossio dovesse vincere il reality show mi ritiro dalla tv e farò solo cinema", ha fatto sapere Antonio Zequila a Chi.



















Lo ha detto al settimanale diretto da Alfonso Signorini nel numero in edicola mercoledì 8 aprile. Ma Zequila aveva già detto la stessa cosa nel momento in cui è stato eliminato dal reality. Ma Antonio Zequila ha parlato anche di un altro concorrente della casa, che ha definito "lardoso". Stiamo parlando di Patrick Ray Pugliese. Zequila si è scusato per l'espressione infelice usata nei confronti di Patrick poi ha detto la sua.















"Abbiamo sbagliato entrambi, ma va detto che lui per il pubblico da casa è un pessimo esempio. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo – ha detto Antonio Zequila – È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti". Insomma, non è andato per il sottile dicendo esattamente ciò che pensava.









Per Antonio Zequila l’esperienza al Grande Fratello Vip è stata molto d’impatto: “Il Grande Fratello mi ha salvato dalla depressione – ha detto al settimanale Chi – mi ha ridato linfa e mi ha permesso di ritrovare l’amore. Certo, è stata un’esperienza dura, a tratti insopportabile, ma il bilancio, dopo tutti questi giorni, è senza alcun dubbio positivo.”

