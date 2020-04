Nell’emergenza coronavirus, Rai ha rafforzato la missione di servizio pubblico con un’ampia offerta su reti e piattaforme, per il pubblico di ogni età. Dal 22 febbraio l’azienda ha incrementato gli spazi con notizie e aggiornamenti su Rai News24, Tg1, Tg2 e Tg3, anche con edizioni straordinarie. Anche il day time ha riorganizzato il palinsesto: meno intrattenimento e più all’informazione anche in “Storie italiane” e “Vita in diretta” di Rai1 e “I fatti vostri” di Rai2.

E ancora l'approfondimento di "Porta a Porta", su Rai1, "#cartabianca" e "Agorà" su Rai3, "Che tempo che fa" su Rai2. E la rimodulazione o cancellazioni di alcuni programmi come "Vieni da me" di Caterina Balivo, "La prova del cuoco" condotto da Elisa Isoardi, o "Detto Fatto" in onda su Rau Due con Bianca Guaccero.



















L'emergenza sanitaria ha bloccato le riprese di molte fiction che stavano andando in onda. È successo anche a "DOC – Nelle tue mani", la serie con Luca Argentero che stava riscontrando un ottimo successo in fatto di ascolti. Come spiegato dallo stesso attore a Domenica In, le riprese sono state interrotte a causa del coronavirus. "Noi stavamo finendo di girare e poi come tanti siamo stati colti da questa emergenza – ha detto Luca- Abbiamo le prime quattro puntate pronte e poi in autunno ci sarà il gran finale di stagione".















Stop anche alle riprese della seconda stagione de "La compagnia del Cigno", la fiction di Rai1 patrocinata dal comune del capoluogo lombardo è stata uno dei maggiori successi della scorsa stagione televisiva. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di cambiare il palinsesto e mandare in onda le repliche di tre fiction molto amate dal pubblico italiano. Ogni lunedì, dal 13 aprile al 18 maggio, torna il "Commissario Montalbano", un vero e proprio cult – tratto dai romanzi di Andrea Camilleri – della televisione italiana.









Ogni domenica dal 19 aprile andrà in onda “L’Allieva 2” con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Torna in replica anche “La Compagnia del Cigno”, la fiction che ruota intorno al Conservatorio Giuseppe Verdi e alle strade del centro milanese. La serie tv andrà in onda su Rai Due dal 29 aprile, quando terminerà la messa in onda de ‘Maltese’.

