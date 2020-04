Manca pochissimo al giorno in cui Eleonora Daniele diventerà mamma per la prima volta: la conduttrice darà alla luce la sua Carlotta tra due mesi e il suo pancione, giorno dopo giorno, cresce sempre di più. Nel frattempo, con tutte le difficoltà della pandemia, continua a condurre il programma Storie Italiane. Intervistata dal settimanale Telepiù, Eleonora Daniele ha raccontato come affronterà i prossimi mesi: “Condurrò Storie Italiane fino a venerdì 29 maggio.

Appena avrò finito il programma, andrò a partorire! – ha raccontato la conduttrice che, nonostante la gravidanza avanzata, continua a portare avanti il suo lavoro -Non mi sono tirata indietro in questo periodo perché, da giornalista, sento l'impegno sociale e professionale di raccontare questo momento. Siamo in televisione e facciamo servizio pubblico", ha aggiunto. Brava Eleonora Daniele che pensa al suo pubblico… Ma certo non deve essere facile…



















Eleonora Daniele sta vivendo un periodo davvero felice: è una moglie felice, tra poco nascerà la sua bambina e la sua carriera va a gonfie vele. A proposito del marito Giulio Tassono, la Daniele ha confessato: "Mi sostiene sempre. È lui che ogni mattina mi accompagna in auto alla sede Rai di Saxa Rubra a Roma". Che gesto carino! Un marito amorevole e premuroso che si prende cura della moglie in dolce attesa.















Ovviamente, ogni volta che esce Eleonora Daniele prende tutte le precauzioni: "Esco di casa sempre con guanti e mascherina. Arrivata in Rai, vado dritta nel mio camerino, dove non entra nessuno […] nei corridoi ci sono ovunque dispenser per disinfettare le mani" ha chiarito la conduttrice. Poi un pensiero per la figlia Carlotta che sta per arrivare: "Magari da grande mi vedrà come una guerriera. Da quando sono incinta mi sento una bomba" ha detto la conduttrice.









E ha aggiunto: “Avvertirla dentro di me mi dà una forza incredibile! Mio marito le parla tutti i giorni dicendole che non vede l’ora di conoscerla. Io le parlo di meno, ma solo perché non ci arrivo alla mia pancia!”, ha detto scherzando. È felice, Eleonora Daniele e non vede l’ora di conoscere la sua bimba: “È comunque bellissimo mettere la mano sul pancione e sentire che lei, in qualche modo, muovendosi, risponde a noi che le parliamo”.

