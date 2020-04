“Addio, piccola”. Amici 2020 in lutto: “Non ci sono parole per il dolore”

Un terribile lutto ha colpito la scuola di Amici di Maria De Filippi, in particolare per i ragazzi di Amici 2020, che hanno espresso il loro cordoglio per la morte di una giovanissima fan. Si tratta di una ragazza di nome Lidia, morta a soli 20 anni. Nel corso della messa in onda del programma, la giovane era tra coloro che aspettavano i concorrenti fuori dalla scuola per un saluto o un selfie.

Appena saputo della tragica e improvvisa scomparsa, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi che ha appena incoronato Gaia Gozzi come vincitrice hanno pubblicato messaggi di affetto sui loro profili Instagram. Come raccontano i fan di Lidia sui social, la ragazza era fan in modo particolare dei cantanti Giulia, Francesco e Jacopo, che hanno dedicato messaggi di grande affetto. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Riposa in pace, piccola. Ti voglio ricordare così, con un sorrisone”, ha scritto Jacopo Ottonello. Commosse le parole di Giulia Molino: “Ciao Lidia, sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere un simile dolore. Ma credo fortemente che possano non servire perché la verità è che non esistono parole giuste per farlo”. (Continua a leggere dopo la foto)























E ancora: “Ci hai seguiti durante l’intero percorso di Amici, ci hai sostenuto, e lo hai fatto con tanto amore. Io spero che la mia musica ti arrivi fin lassù perché è per persone come te che io canto. Fai buon viaggio, Lidia”. Francesco Bertoli ha pubblicato una foto che lo mostra con la ragazza: “Lidia, ho appena saputo della tua scomparsa. Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti”. (Continua a leggere dopo la foto)



Poi continua: “Non c’è un senso a tutto questo. Ti ringrazio di aver creduto in me, mi hai sostenuto e mi hai donato tanta forza. Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto. Fai buon viaggio, noi ti penseremo da quaggiù”. Anche Martina Beltrani ha rivolto un pensiero per la giovane: “Stasera il mio pensiero e quello di tutti i miei compagni vola verso di te. Ciao, Lidia”.

Ti potrebbe anche interessare: “Bella come mamma”. Laura Torrisi, la quarantena è con la figlia Martina