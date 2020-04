Chi ha seguito ‘Amici 19’ sa che i due ballerini arrivati poi in finale, Javier e Nicolai, non hanno avuto assolutamente un buon rapporto. Al termine del Serale si sono comunque avvicinati ed hanno chiarito per concludere il talent show in maniera pacifica. Addirittura si è parlato anche della nascita di una vera e propria amicizia. Quindi, un cambiamento repentino che ha comunque insospettito alcune persone. Ed ora ecco spuntare un retroscena che potrebbe cambiare definitivamente le cose.

Infatti, “Il Vicolo delle News” ha fatto notare ai suoi lettori che tra i due c’è stato in passato uno scambio di mi piace a dir poco sospetto diverso tempo fa. Javier e Nicolai si sono anche fatti dei complimenti a vicenda e tutto questo sarebbe avvenuto il 9 ottobre del 2019. In un video postato in quella data da Nicolai sul suo profilo Instagram, appare un commento da parte del ‘rivale’. Dunque, sembra proprio che ci sia stata una conoscenza precedente alla trasmissione. (Continua dopo la foto)



















Nel post incriminato Javier scrive infatti: “Rico bro” e successivamente Nicolai gli risponde: “Brother asere que bola?”. Nessuna sensazione di litigio o altro, anzi, sembra proprio trattarsi di un legame fraterno tra due grandissimi amici. Prima dell’esperienza televisiva nel programma condotto da Maria De Filippi, i ballerini in questione si erano quindi incontrati o comunque conosciuti e tra di loro c’era tutt’altro che un rapporto burrascoso o contraddistinto da diverbi. (Continua dopo la foto)























Ovviamente, dopo aver appreso questa notizia, numerosi utenti di Twitter si sono letteralmente scatenati attaccando i diretti interessati. Tenuto conto che nella scuola si sono litigati anche in maniera furiosa, c’è chi pensa che fosse tutto programmato e che questo astio fosse finto. Anche se non c’è certezza di questo, visto che potrebbe proprio essere nata durante l’avventura nel talent show di Canale 5 questa fortissima rivalità, che magari prima non era evidente. (Continua dopo la foto)

A sorprendere è stata anche la scelta di Nicolai di ospitare Javier a Perugia per la quarantena. Un cambio di rotta improvviso, con i due che ormai sono amici a tutti gli effetti. Dall’altra parte ci sono coloro che sono molto felici di questo riavvicinamento e che non considerano importanti quei like che sono stati messi tanti mesi fa. Ovviamente resta un po’ di incertezza su come siano andate veramente le cose.

