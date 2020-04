“Fate molta attenzione”. Barbara D’Urso, il suo ‘allarme’ corre in rete. Ma anche le critiche: cosa ha da dire

Barbara D’Urso torna sui social con un consiglio per proteggersi dal coronavirus. Carmelita, una delle prime a entrare nelle case degli italiani spiegando come fosse opportuno lavarsi le mani, lo ha fatto dalla sua pagina ufficiale su Instagram, dove è seguita quotidianamente da milioni di follower. Non una novità come detto, visto che Barbara D’Urso ha dato già ampia dimostrazione di alcuni metodi a Pomeriggio Cinque e Live che offrono costantemente e ripetutamente delle informazioni inediti e più che importanti, ma anche sul suo canale social ufficiale.

Eppure, qualche ora fa, la campana ha voluto dare un’altra ed importante comunicazione a tutti i suoi followers social e non solo. ‘Ho appena imparato una cosa importante da un’infermiera americana e voglio condividerla con voi’, dice la D’Urso a corredo di questo nuovo video social. Ecco a che cosa si riferisce. Continua dopo la foto



















Per fronteggiare ed evitare al massimo il contagio da Coronavirus, si sa, sono due le principali regole da seguire: indossare mascherina e guanti. Tuttavia, come la stessa Barbara D’Urso raccomanda sul suo canale social ufficiale in questo ultimo video, non bisogna affatto sentirsi infallibili nonostante abbiamo a disposizione questi due elementi. Perché, come mostrato dalla conduttrice televisiva, può succedere di tutti soprattutto se non siamo attenti a nostri movimenti. Continua dopo la foto















Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio cosa ha appena scoperto la campana. E cosa ha voluto dimostrare ai suoi sostenitori. In questo breve ma importante video social, Barbara D’Urso vuole dimostrare quanto siano importante i guanti quando si esce a fare la spesa, ma anche quanto sia importante fare attenzione e controllare i nostri movimenti. Continua dopo la foto











Se si tocca, ad esempio, un carrello contaminato con le mani ricoperte dalla dovuta ed opportuna protezione e, successivamente, con gli stessi guanti si tocca il naso oppure il telefono, il virus potrebbe essere entrato ugualmente a contatto con noi. Ed è per questo motivo che la napoletana conclude questo breve tutorial: ‘Quando avete i guanti, non sentitevi infallibili. E, soprattutto, non toccate naso, bocca e cellulare’. Inutile dirvi che, in un batte baleno, il video social è stato subissato di commenti più che positivi da parte dei suoi sostenitori. Sonodavvero tantissime le persone che, come al solito, non hanno assolutamente perso occasione di poter ringraziare, seppure virtualmente, il minuzioso lavoro che la conduttrice compie ogni giorno per il suo pubblico.

Ti potrebbe interessare: Iva Zanicchi senza filtri in diretta, a Live Non è D’Urso: “Siete dei bastardi!”