Non è passato inosservato il gesto di Andrea Denver all’interno della casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Adriana Volpe. I due hanno stretto un legame molto profondo e quando l’ex conduttrice Rai è uscita per motivi familiari, poi si è saputo che era morto il suocero, Andrea ha ricevuto un ‘brutto’ colpo. I due si sono mostrati molto complici ed era impossibile non notare la grande attrazione che nutrivano, l’uno per l’altra.

Si è a lungo parlato di flirt, che si è trasformata poi in una simpatia dal momento che sia Adriana sia Denver sono sentimentalmente impegnati. Il Grande Fratello Vip ha distribuito in casa i famosi calendari per cui hanno posato tutti i gieffini di questa edizione. Sfogliando le pagine, il modello ha baciato la foto della Volpe. (Continua a leggere dopo la foto)



















Poi, nel corso della giornata, Andrea è tornato a parlare dell’ex gieffina con Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro: “Il bagno di martedì sera l’ho fatto con Adriana due volte”. Gli ultimi rumors aveva insinuato anche le voci su una presunta crisi coniugale tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. Tutto è partito da un indizio social sospetto: la Volpe e Parli non si seguono più su Instagram. In molti hanno imputato questa ‘presunta crisi’ al modello Denver. (Continua a leggere dopo la foto)















Questo loro rapporto ha dato adito a molti pettegolezzi e alimentato il gossip, tanto che, tempo fa, anche il marito della conduttrice si era detto risentito di ciò. I follower non si sono lasciati sfuggire il dettaglio e ovviamente il gossip è nuovamente esploso. In queste ore, però, è stata proprio l’ex conduttrice Rai sul suo account Instagram a chiarire, una volta per tutte, come stanno le cose. (Continua a leggere dopo la foto)









“Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono, mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono!”, ha chiosato la Volpe, sperando di mettere a tacere i continui gossip tra lei e il modello.

