“Sai che sei?”. GF Vip, Patrick Ray Pugliese demolisce Antonella Elia. Caos nella casa a poche ore dalla finalissima

Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: Patrick Ray Pugliese è un signore, nell’accezione più positiva possibile del termine. Cosa è successo? Tanto per cominciare non risponde quasi mai alle provocazione e soprattutto è colui che cerca, nel modo più disteso possibile, di spiegare agli altri concorrenti cosa non gli va giù e cosa non sopporta. Ora, a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality hanno iniziato a fare un bilancio del loro percorso.

Un’avventura lunga tre mesi che ha messo in crisi le loro certezze portando anche a duri scontri, come quello avvenuto tra Patrick Pugliese e Antonella Elia. In camera i due finalisti del GF Vip si sono confrontati a lungo, parlando del presunto spintone che Patrick avrebbe dato ad Antonella nelle scorse settimane. “Non voglio ritornare su questa cosa, ma su questo non mi piego”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Uno liberazione per lui, ma anche uno sfogo visto che ha ribadito di non aver mai spintonato Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4. Al GF Vip 2020, Patrick ha voluto chiarire in modo pacato con Antonella Elia, ripresa ieri da Sossio, sottolineando però, senza peli sulla lingua: “Sei una persona alternativa, non hai un comportamento lineare, puoi sembrare finta, più di altre persone più finte di te”. (Continua a leggere dopo la foto)























Ma non è finita: “È un’apparenza che ti tradisce poi io penso che tu sia genuinamente alternativa”. Al GF Vip 4, Antonella Elia, che ieri si è fatta male, ha ammesso di aver avvertito durante la lite con il 42enne una spallata. Un gesto molto probabilmente involontario di Patrick Pugliese che sarebbe molto intenso nei movimenti. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora: “Sei irruente”, ha raccontato Antonella Elia che ha spiegato a Patrick che l’intensità con cui si muove, saluta e si approccia alle persone è diversa dalla sua e spesso è rimasta spiazzata dai suoi gesti in casa. La Elia ha poi voluto sottolineare che il vero spintone è stato quello ricevuto da Zequila durante la lite con Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip 4. Chapeau, Patrick.

Ti potrebbe anche interessare: “Perché sono fortunato”. Nicola Porro torna in tv dopo la malattia: il suo primo pensiero è per loro