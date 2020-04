Antonella Elia si è distinta sin da subito al Grande Fratello Vip. E nonostante gli scontri, anche pesanti, le parole al veleno e le discussioni ferocissime, è arrivata alla fine. Non è tra i 4 finalisti acclarati, che sono Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e Paola Di Bendetto, ma al televoto insieme a Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver ma comunque, al di là di cosa deciderà il pubblico mercoledì 8 aprile, la showgirl ex Non è la Rai ed ex valletta di Mike Bongiorno alla finale c’è arrivata eccome.

E anche per lei questi ultimi giorni nella Casa più spiata d'Italia sono all'insegna di scherzi e battute. Nelle scorse ore la Elia ha avuto infatti un duro confronto con Sossio che aveva deciso di stuzzicare nascondendogli la pipa. Lui le ha nascosto i suoi disegni e Antonella per riavere tutti i suoi lavori, ha usato la carta Valeria Marini, prendendo a Sossio la foto insieme del calendario del GF Vip.



















La Elia ha quindi minacciato ironicamente Aruta di strappare lo scatto con la Marini e il calciatore l'ha ripresa: "Non ci provare mai più". Quindi Antonella gliel'ha restituita e avuto indietro i suoi disegni anche se non ha mancato di fare qualche battutina: "Guardatela, guardatela, ammiratela, nascondila dietro i cuscini". Ma è un altro video sempre con protagonista la Elia che è diventato subito virale e 'acceso' i telespettatori.















A pochissimo dalla finale è scattato il bacio tra Aristide Malnati e Antonella Elia! Un fulmine a ciel sereno, ma partiamo dal principio. Come riporta il sito FunWeek che pubblica anche video e post Andrea Denver ha passato la giornata ad organizzare gavettoni insieme ai coinquilini. Ad un certo punto, però, Antonella ne ha fatto uno ad Aristide che, invece di restituire pan per focaccia, ha abbracciato la coinquilina, dandole un bel bacio sulle labbra tra gli applausi di tutti.









Antonella che riempie di schiuma da barba Aristide e lui che se la limona ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#GFVIP pic.twitter.com/3Aa26BGxyd — mat (@ahoy_boy98) April 5, 2020



Poteva passare inosservato questo siparietto agli utenti? Certo che no e si sono scatenati. “Raga secondo me Aristide sotto 500 treni per Antonella A I U T O”, ha scritto una fan commentando il video. E altri: “Il vero latin lover della casa”, “Aristide ha scoperto i piaceri della vita”. Insomma, a 3 giorni dalla finale e dopo 3 mesi in cui l’egittologo è sempre stato pacato, ‘Mummy’ è riuscito a far sparlare di sé.

