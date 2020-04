Domenica 6 aprile Barbara D’Urso è tornata in tv con il suo Live Non è la D’Urso. Anche nel programma in prima serata su Canale 5 la conduttrice di punta di Mediaset si impegna a proporre interviste e confronti con diversi ospiti in collegamento tra esperti, politici e opinionisti per fornire punti di vista diversi sulle questioni più interessanti della settimana.

Ma proprio nei giorni scorsi Carmelita ha subito attacchi durissimi per le sue trasmissioni che ora sono più concentrate sull’informazione che sull’intrattenimento e lo spettacolo. Il più pesante è arrivato da Lucio Presta, manager di molti vip e marito di Paola Perego che ha criticato apertamente Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque, mettendo in dubbio la qualità dei servizi proposti dai programmi al pubblico e, di conseguenza, il lavoro della D’Urso. (Continua dopo la foto)



















“Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno – ha scritto Lucio Presta sui social – ogni mese, ogni anno, la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”. (Continua dopo la foto)















Vero è che Barbara D’Urso è abituata alle critiche ed è altrettanto vero che difficilmente si fa scalfire da queste. Anche questa volta infatti la presentatrice tanto amata dal pubblico quanto discussa ha preferito non cedere alle provocazioni e alle insinuazioni sulla qualità dei suoi programmi. E chi domenica sera si aspettava una sfuriata o in generale una risposta si è subito dovuto ricredere. (Continua dopo le foto)











Ancora una volta Barbara ha deciso di ignorare tutti i commenti ricevuti e concentrarsi solo sul suo lavoro ma per l’ultimo appuntamento in prima serata ha cambiato look. Come riporta il sito DiLei domenica sera ha optato per un outfit ben diverso dal solito. Ha lasciato nell’armadio le sue amate paillettes che da settimane e settimane la illuminano nello show in prima serata sostituendole con un sobrio tailleur nero con pantaloni a palazzo e giacca a doppio petto con inserti di raso. Anche trucco e parrucco sono apparsi essenziali e privi di eccessi.

