“Ora per colpa tua Paolo Ciavarro non vincerà il GF Vip”. Clizia Incorvaia, fan in rivolta: non doveva farlo

Clizia Incorvaia torna al centro del mirino per le parole usate nei riguardi di Patrick Ray Pugliese. Pare che, in seguito alle accuse mosse dall’ex gieffina nei confronti dell’inquilino della casa del Grande Fratello Vip, molti utenti abbiano ‘rimproverato’ l’influencer siciliana di essere il motivo della mancata vittoria del fidanzato Ciavarro. Nonostante siano rimasti pochi giorni per apprendere il nome del vincitore, le polemiche continuano a caratterizzare un’edizione GF ritenuta molto particolare e difficile.

"Lui è un mezzo autore, ha fatto il Grande Fratello 200 mila volte è normale che sappia il gioco. Io manco sapevo se le telecamere mi riprendevano, io il Grande Fratello lo avevo visto tanti anni fa quindi non sapevo proprio di cosa stessimo parlando. Tutti quelli che stanno ancora in Casa hanno una bella strategia, sono tutti giocatori, gente che ha già partecipato ad altri reality. Tranne Paolo, sono tutti giocatori". Le parole dell'ex gieffina sono state riferite a Comingsoon.



















I commenti degli utenti fanno testo. Infatti alcuni scrivono: "Tutti ci auguravamo un degno epilogo per questo Gf Vip con Paolo e Patrick abbracciati a spegnere le luci e la Signora Clizia Incorvaia, per mania di protagonismo, ci ha dovuto rovinare anche questo sogno volendoci mettere uno contro l'altro, ma perché?!", e ancora: "Mi sa che come Licia è uscita per via della Eboli, Paolo non vincerà per via di Clizia…Anche lei che si diletta a spu….are Patrick, bene!". Alla luce dell'amicizia nata tra Paolo e Patrick, molti utenti non ritengono opportuno, da parte della siciliana, utilizzare parole al veleno.















E sempre su Comingsoon, Clizia ha raccontato l'esperienza del GF Vip così: "Io ho vissuto la Casa come un luna-park, un parco giochi incredibile. Ma chi è nella vita normale che può dedicare tutto questo tempo al gioco e a te stesso… è sempre una grande festa lì e la vita non è sempre una grande festa. Sono stata fortunatissima perché ho scoperto delle grandi amicizie come quella con Barbara Alberti, con Rita Rusic che sento sempre, con Andrea Montovoli che ho scoperto alla fine, ma anche con Fernanda Lessa. Al di là delle chiacchiere, io mi ricordo tutte cose belle anche con l'ironia di Zequila, le interazione con Pago, la poesia di Barbara. Io porterò nel cuore tutti questi ricordi".









L’influencer ha detto la sua anche sul vincitore: “Credo che vincerà il mio Paolo perché è la persona in assoluto, lì dentro, più vera e priva di maschere che porta l’esempio di uomo d’altri tempi. Un uomo che in tv non viene spesso rappresentato. Non il solito tronista, che la televisione è piena di queste cose, siamo stufi, noi vogliamo un principe. L’Italia deve essere rappresentata da gente come lui, quindi Paolo merita la vittoria. Quelli che potevano essere interessanti, che potevamo essere io, Barbara Alberti, Cucuzza, Rita non ci sono più”.

